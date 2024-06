Sumar lleva a debate en el Congreso una iniciativa para que Defensa retire elementos contrarios a la Ley de Memoria

La Comisión de Defensa del Congreso debatirá y votará este martes una iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar que pide al Ministerio de Defensa la retirada definitiva de elementos contrarios a la Ley de Memoria Democrática en unidades y centros de su dependencia. En la proposición no de ley, recogida por Europa Press, Sumar recuerda que ya está plenamente vigente la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, pero lamenta que, aún así, las medidas adoptadas o son "insuficientes" o "simplemente no son observadas". "Siguen llegando denuncias sobre la no retirada de signos franquistas en dependencias militares, como en el Arsenal de Ferrol", explican. No es el único ejemplo que destacan. En el texto, Sumar pone el foco en el regimiento 'Tercio Viejo de Sicilia' nº67, que dispone en el Acuartelamiento Loyola de un espacio denominado Sala Histórica en la que muestran los cinco siglos de historia de esta unidad. Entre los objetos exhibidos, destacan los componentes del Regimiento de Infantería 'Tercio Viejo de Sicilia' integrados en la División Azul, según denuncian. También mencionan la reciente exhibición de pendones militares en actos relevantes haciendo mención al dictador Francisco Franco, "independientemente de que fuera o no director de la Academia Militar en su tiempo y antes de ser un genocida reconocido". Asimismo, aluden a "la mera exaltación franquista" por parte de militares en activo. LAS MEDIDAS NECESARIAS SI NO SE CUMPLE LA LEY Por lo tanto, el Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar reclama la retirada o eliminación por parte del Ministerio de Defensa de elementos contrarios a la legislación vigente y que el departamento "reafirme su pleno compromiso con la política de tolerancia cero frente a cualquier vulneración que se pudiera dar por parte de los miembros de las Fuerzas Armadas de su obligación de absoluto respeto a los valores y principios constitucionales y a la neutralidad política a la que están sujetos". En este sentido, insta a "tomar las medidas necesarias según la legislación vigente" si no se respetan estos principios. Asimismo, reclama que, conforme a lo dispuesto en la Orden Ministerial 57/2022, de 28 de octubre por el que se crea el Comité de seguimiento de la ley, se informe del grado de cumplimiento de la misma en las unidades y centros de su dependencia, en especial su artículo 35, que especifica que se emita un informe a las Cortes al menos una vez al año sobre este asunto.

Compartir nota: Guardar Nuevo