Vox cree "tomadura de pelo" que PP hable de EBAU única en sus CCAA cuando rechazó su propuesta en el Parlamento andaluz

El Grupo Parlamentario Vox en Andalucía ha calificado este jueves como "tomadura de pelo" que el Partido Popular haya planteado en la campaña de las elecciones europeas por boca de su presidente, Alberto Núñez Feijóo, la implantación de una prueba única de evaluación del Bachillerato para el acceso a la Universidad (EBAU) en las comunidades autónomas donde gobierna tras recordar que el 21 de mayo el Grupo Popular rechazó en la Comisión de Universidades del Parlamento de Andalucía una Proposición no de Ley (PNL) suya con la que pedía "una EBAU única en todo el territorio nacional". "Una vez más, Vox vuelve a retratar y dejar en evidencia el eterno contrasentido en el que vive instalado el Partido Popular", ha afirmado este jueves este partido en una nota. El diputado autonómico José Ortells ha explicado el contenido de esa iniciativa parlamentaria, que se abordó el 21 de mayo en la Comisión de Universidades, Investigación e Innovación sobre esa "EBAU única en todo el territorio nacional que evite dividir a los estudiantes andaluces en diecisiete escalones distintos y que garantice la igualdad de oportunidades entre los estudiantes españoles", para recordar que "fue rechazada por la mayoría absoluta del Partido Popular". Ortells ha sostenido que en el PP "son capaces de decir una cosa y justo la contraria sin despeinarse, tomando a los españoles por tontos como si no nos fuésemos a dar cuenta de su trilerismo político". El parlamentario de Vox ha contrapuesto el anuncio de Feijóo en plena campaña de las europeas para "anunciar una EBAU común para las regiones donde el PP está en el gobierno, mientras luego en Andalucía se oponen a una EBAU única para toda España". Ortells ha indicado que "vamos a seguir peleando por una EBAU única para toda España con o sin el PP" con la premisa de que "nuestra obligación es garantizar la igualdad de oportunidades que se promulga en la Constitución Española", extremo que la actual prueba de acceso a la universidad no garantiza y "dar respuesta a una demanda de los propios estudiantes españoles que, de manera mayoritaria y clara reclaman una prueba EBAU única para todo el territorio nacional". Según el parlamentario de Vox, "todas estas diferencias injustas entre los estudiantes según la región donde se examinen, así como las polémicas fruto de los diferentes exámenes de acceso a la universidad, no hacen más que degradar la reputación de nuestras instituciones".

