Ndikumwenayo: “Espero luchar por las medallas en Roma”

Valencia, 6 jun (EFE).- El atleta nacido en Burundi y nacionalizado español Thierry Ndikumwenayo competirá en el Campeonato de Europa de Roma, que se celebra desde este viernes hasta el miércoles, en los 5.000 y 10.000, dos pruebas en las que afirmó que “espero luchar por las medallas”.

Ndikumwenayo tiene opciones en las dos pruebas después de haberse convertido en el más rápido del continente en 2024 en los 5.000 (12:48.10) y el cuarto en los 10.000 (27:26.57), unos registros, sobre todo el de los 5.000, que admitió que le sorprendió.

“No me lo esperaba. Aún estábamos en mayo y creía que podía andar sobre 12:55, ni de lejos por debajo de 12:50. Fue una sorpresa porque aún no habíamos empezado a entrenar para ponerme rápido, pero está claro que vamos por el buen camino”, explicó en declaraciones a la Federación de Atletismo de la Comunidad Valenciana.

Por otro lado, en Roma también estarán los atletas valencianos Quique Llopis y Fátima Diame. El vallista de Bellreguard es igual de ambicioso que Ndikumwenayo, pues la marca de 13.26 que logró en el Desafío Nerja el 22 de mayo, su mejor registro de siempre y el más rápido en España este 2024, le coloca quinto en el ranking europeo del año dominado por el belga Michael Obasuyi con 13.20, seis centésimas más rápido que Llopis.

“Venimos a por la medalla”, señaló su entrenador, Toni Puig, sin rodeos. “No va a ser fácil, pero miras el ranking y tenemos que ir a por ella. Además del belga Obasuyi creo que sus principales rivales son el italiano Simonelli, el británico Pozzi y su compañero Asier Martínez”, explicó.

Además, Puig agregó que “a diferencia de otros años, está más seguro, más sólido, hemos entrenado mejor que nunca porque no hemos tenido ninguna lesión, salvo una ligera molestia después del parón del verano. Desde entonces hemos enlazado semanas sin ninguna parada significativa. Esa es la gran diferencia: estamos más consistentes”.

Diame, que fue medallista hace tres meses en el Mundial en pista cubierta de Glasgow, ha saltado 6,68 con viento válido antes de este evento, aunque ella también tiene muy en cuenta el concurso que hizo en Castellón el 22 de mayo, el día que saltó 6,84 con viento excesivo (+2.8 m/s).

“Tuve sensaciones muy buenas e hice algunos saltos nulos que estuvieron muy bien y que me dieron mucha confianza para Roma. Para mí, el Europeo es un objetivo muy importante e iré a por todas. Desde el bronce del Mundial bajo techo voy con más confianza. Mis entrenamientos no han cambiado, ni la técnica, pero lo hago todo mejor. Esa medalla me ha dado más empuje para todo”, afirmó. EFE

