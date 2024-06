Morant dice que Mazón "miente" respecto a l'Albufera "para ganar elecciones"

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha acusado hoy al 'president' de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, de "mentir" respecto a l'Albufera de València, y ha apuntado que "mentir para ganar elecciones está feo, y es lo que hacen aquellos que no tienen argumentos para decir la verdad y para defender sus ideas". Morant ha hecho estas declaraciones ante los medios antes de su intervención en la inauguración del Curso de Verano 'La internacionalización de la universidad', organizado por la Conferencia de Rectores y Rectoras de Universidades Españolas (CRUE) y la Universitat Jaume I (UJI) en Benicàssim (Castellón) y al ser preguntada por las críticas de Mazón respecto al "incumplimiento de la ley" por parte de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, respecto a la aportación de los caudales previstos para l'Alburera. La ministra ha criticado que Mazón "esté haciendo la guerra del agua contra la candidata del PSOE a las elecciones europeas, Teresa Ribera", y -ha dicho- "ahí se descubre todo el secreto". "De repente se han acordado de l'Albufera, y los que están ahora proclamándose los defensores de l'Albufera son los mismos que se proclaman defensores del Mar Menor y de Doñana, pero a la postre son los negacionistas del cambio climático y los que maltratan a los espacios naturales", ha subrayado. Morant ha señalado que el Gobierno de España ha transferido más agua a l'Albufera de lo que está en los acuerdos, "por lo que con eso estamos muy tranquilos". "Y le digo al señor Mazón que miente, y que mentir para ganar elecciones está feo, y es lo que hacen aquellos que no tienen argumentos para decir la verdad y para defender sus ideas", ha añadido. La ministra ha criticado el plan para las costas y la naturaleza que se ha conocido esta semana, "pues es una nueva ley que tumba el PATIVEL y, por tanto, la protección de los espacios naturales". "Por los hechos los conoceréis, y el PP está siempre en la especulación urbanística, no del lado de la naturaleza, y nosotros estamos del lado de la naturaleza", ha señalado. "L'Albufera como alido tiene al Gobierno de España y al PSOE, y esto es lo que nos jugamos en Europa", ha concluido.

