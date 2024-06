Fiscal General pide atajar la criminalidad "atacando sus beneficios" y recuerda que se recupera un 1% de sus ganancias

El Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, en una jornada sobre la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA), realizada en Cádiz, ha destacado que "no hay mejor manera de atacar la delincuencia organizada, los fenómenos criminales, que atacando los beneficios que pueden obtener". "Para que nos podamos hacer a la idea, solo el 1% de los beneficios económicos de la criminalidad organizada somos capaces de recuperarlos, según datos ya de 2016, si atajamos esos beneficios, somos capaces de recuperarlos, gestionarlos y ponernos a disposición tanto de las víctimas como de la propia justicia, es donde podemos atacar el nudo del problema", ha dicho. En la jornada, que ha contado con la presencia de la fiscal superior de Andalucía, Ana Tárrago, y el fiscal jefe de Cádiz, Ángel Núñez, ente otros, García Ortiz ha asegurado que la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos es un organismo administrativo que ayuda a las autoridades judiciales y al Ministerio Fiscal en todo lo que se refiere al decomiso, embargo y realización de los activos que son objeto del beneficio financiero que tiene la delincuencia organizada. "Es un instrumento muy válido, muy bueno, que utilizamos mucho y que queremos potenciar, utilizar y reconocer su labor", ha señalado García Ortiz, que ha señalado que por eso han organizado esa reunión en Cádiz por parte de la Fiscalía Española, con la ayuda del Ministerio de Justicia, la colaboración de los técnicos del ORGA y con la presencia de fiscales de toda España, no solo de la materia de antidrogas, sino también de corrupción organizada, trata de personas o cooperación internacional. El Fiscal General del Estado ha destacado en cuanto a la lucha contra el narcotráfico en la provincia que las instituciones, en este caso la del Estado, no deja a la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Andalucía o de la provincia, "todo lo contrario, estamos siempre encima y perfectamente informados y confiando en la labor que hacen los compañeros, que realizan una labor impresionante aquí, en el Campo de Gibraltar y en toda España". García Ortiz ha insistido en que acciones delictivas como las del narcotráfico "son el resultado de un fenómeno que lo que quiere es lucrarse y que funciona precisamente porque obtiene unos extraordinarios beneficios económicos". Por su parte, la fiscal superior de Andalucía, Ana Tárrago, ha agradecido la celebración de la jornada en Cádiz, por el apoyo que significa en la lucha contra el narcotráfico y ha señalado que la puesta en marcha de una sede hace cinco años en Algeciras de la ORGA ha supuesto un fuerte apoyo como un órgano auxiliar a la Fiscalía muy eficaz, ya que de las 854 operaciones contra el narcotráfico de 2022, un tercio derivaron en investigaciones de blanqueo de capitales. "Es tan importante interceptar alijos como también lo es acabar con los entramados económicos y patrimoniales, que es donde realmente se hace daño a las organizaciones criminales", ha concluido.

