ERC rechaza la "opa hostil" de una lista unitaria con JxCat si hay repetición electoral

Barcelona, 6 jun (EFE).- La portavoz de ERC, Raquel Sans, ha rechazado este jueves la "opa hostil" que representa a su juicio la propuesta de lista unitaria con JxCat si hay repetición electoral en Cataluña.

En declaraciones a La 2 y Ràdio 4, Sans ha salido al paso de la propuesta lanzada por el expresidente de la Generalitat Artur Mas para que los partidos independentistas se presenten juntos en una plataforma electoral en caso de que se repitan las elecciones en Cataluña.

Sans se ha preguntado si en JxCat "optan realmente a la investidura" de Carles Puigdemont: "Si optas a la investidura, ¿por qué hablas de lista unitaria?".

Para la portavoz de ERC, la propuesta de lista unitaria "suena a 'déjà vu', esto ya lo hemos vivido", y tras el cambio de ciclo que marcan las elecciones del pasado 12 de mayo "suena poco creíble, suena electoralista".

Según Sans, si Junts realmente quiere "reconstruir confianzas", no debería lanzar "una opa hostil hacia ERC" de esta manera, sino en todo caso plantear la propuesta "fuera del foco mediático, no mediante anuncios en la prensa".

"La unidad hay que practicarla", ha recalcado Sans, que ha recordado que Junts abandonó el Govern de Pere Aragonès.

También le han molestado las palabras del pasado sábado de Puigdemont, en las que reivindicó su labor desde el "exilio" en Bélgica, desde donde logró hacer posible la amnistía: "Desde una prisión española no lo habríamos podido hacer", dijo.

Para Sans, "en la lucha antirrepresiva, confrontar exilio y prisión" es "una pésima idea" y resulta "muy incoherente con aquello de la unidad".

Tanto los líderes independentistas que pasaron por prisión como quienes permanecieron "en el exilio", ha subrayado la portavoz de ERC, "han aportado su granito de arena", por lo que este "exceso" de Puigdemont para poner más de relieve su papel "no aporta nada".

Tampoco le gustaron nada las recientes críticas del nuevo presidente de la ANC, Lluís Llach, hacia la figura del presidente de ERC, Oriol Junqueras, unos reproches que le parecieron "feos".

"La unidad no se construye desde el reproche y el rencor", ha afirmado Sans, que considera que "el ataque personal hacia una persona no aporta nada, no suma".

Sobre la investidura del próximo presidente de la Generalitat, a la que se postulan tanto Puigdemont como el socialista Salvador Illa, ha apostado por entenderse con aquel que "defienda los intereses de los catalanes", algo que "de momento" no lo garantiza ni uno ni otro.

"Nuestros 20 votos no son gratuitos", ha advertido Sans, que ha puesto en el primer plano de prioridades de ERC una "financiación singular" para Cataluña. EFE

