El PSOE acusa a Feijóo de poner en cuestión el trabajo de la Guardia Civil y le exige que se disculpe

El PSOE ha acusado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo de cuestionar el trabajo de la Guardia Civil sobre la investigación a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción y le exige una disculpa. Según el PSOE, Feijóo ha entrado en una deriva "ultra", "cuestionando abiertamente a la Guardia Civil y su trabajo cuando actúa como policía judicial". A su juicio esto supone rebasar los límites de lo "tolerable" en el sistema democrático. De este modo los socialistas hacen referencia al informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre el caso de Begoña Gómez, que el Gobierno ha esgrimido para defender que no existe ningún delito en los hechos denunciados. Este mismo jueves, el líder del PP dijo que el informe de la UCO --que se conoció la semana pasada e indicaba que no había delito en los hechos investigados-- "estaba recortado y fue una filtración, no sabemos de quien", según indicó en una entrevista en EsRadio, recogida por Europa Press. Feijóo también considera que se ha "roto" el relato de Moncloa que sostiene que el juez se ha saltado la costumbre de no realizar actuaciones durante una campaña electoral, después de que la Fiscalía Europea haya entrado en la empresa pública Red.es, dependiente del Ministerio de Economía, para recabar información relacionada con la causa que afecta a la mujer de Sánchez. "Por consiguiente, ayer ha quedado demostrado que aquí no hay persecución a nadie, que aquí lo que hay simplemente es el interés por investigar una presunta corrupción", ha indicado a continuación. Tras las palabras de Feijóo, el PSOE dice que ellos defienden la actuación de la Guardia Civil "su profesionalidad contrastada y reconocida de forma internacional" y su independencia para investigar "a las órdenes de los jueces". Consideran por tanto que Feijóo debe disculparse con la Guardia Civil de forma inmediata.

