El PP pide medidas para evitar que los prófugos campen a sus anchas y Vox habla del "casoplón" de Puigdemont

La candidata del PP al Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, ha abogado por una reforma en Europa para evitar que los "prófugos de la justicia campen a sus anchas", haciendo referencia al líder de Junts, Carles Puigdemont, mientras que desde Vox, Jorge Buxadé, ha cargado contra la formación independentista por el "casoplón" de su líder. Ha sido este jueves durante el debate electoral organizado por RTVE con los candidatos de las principales formaciones donde PP y Vox han aprovechado para hacer mención al dirigente independentista. Monserrat, ya en su primera intervención ha asegurado que desde el PP van a "defender" el Estado de Derecho frente a aquellos que le entregan España a un "prófugo" de la justicia, haciendo referencia a los pactos del PSOE con la formación de Puigdemont para la investidura de Pedro Sánchez. Sin embargo, durante el bloque de política exterior y defensa, la candidata 'popular' ha avanzado que la intención de su formación es "reformar la euroorden para que los prófugos de la justicia no campen a sus anchas" y que también propondrán que el delito de traición que sea un eurodelito. Frente a ello, la candidata de Ahora Repúblicas, Diana Riba, ha respondido a la propuesta del PP ironizando con que en el bloque de política exterior se hable de Cataluña. En concreto, Riba le ha recordado a la 'popular' que la Comisión ya se pronunció sobre la euro orden y dijo que era un sistema que "funcionaba perfectamente y que no aceptaba sus recomendaciones". Tambien el representante de Junts, Alex Sarri, ha dado por seguro que los 'populares' "fracasarán" y no habrá delito de alta traición. TIENE QUE ESTAR EN LOS TRIBUNALES ESPAÑOLES Aunque el PP no ha sido el único partido en hacer referencia a Puigdemomt. El candidato de Vox, Jorge Buxadé, también ha aprovechado algunas de sus intervenciones durante la noche para censurar la "mansión de Puigdemont a 20 kilómetros de Bruselas". Para ello Buxadé ha mostrado a los espectadores una foto del dirigente catalan con el edificio de fondo. "Puigdemont, un fugado, un golpista, quien ha cometido los mayores crímenes contra la nación y contra los españoles, lleva cinco años en Bruselas, y la Unión Europea nos ha fallado", ha sentenciado. Ante la acusación, el representante de Junts, Alex Sarri, ha acusado al candidato de Vox de ser un poco "franquista" con sus acusaciones hacia la vivienda de Puigdemont, la cual además, ha asegurado que se ha pagado con dinero "privado". Posteriormente, Buxadé ha cargado contra el PSOE por haber "entregado el Código Penal a los prófugos" y ha remarcado que donde tiene que estar Puigdemont "y todos su compañeros de delito" es siendo juzgados en los tribunales españoles. También el candidato de Ciudadanos, Jordi Cañas, ha querido censurar los pactos con la formación de Puigdemont defendiendo que Europa no es un lugar donde se amnistía a unos delincuentes para embestir a un presidente. "La Europa que queremos no es un sitio donde por siete votos se amnistía a unos delincuentes y unos fugados de la justicia", ha incidido. JUNTS: "DÉJENNOS EN PAZ" De su parte, el número 3 en la lista de Junts, Aleix Sarri, ha lamentado que ni el candidato al Parlamento, Toni Comín, ni el dirigente Puigdemont hayan podido estar en el debate porque corrían el riesgo de ser "encarcelados sin juicio". A su juicio, la Ley de Amnistía aprobada por el Congreso es el "símbolo de cómo se tienen que resolver los problemas políticos" y ha situado la norma como una oportunidad para que "puedan venir más". Y en su último turno, el representante de Junts ha reiterado que Cataluña "votó para ser un Estado independiente" y ha pedido al PP que "dejen de hacer el ridículo en todos los tribunales internacionales". "Déjennos en paz, Cataluña es una nación y la independencia de Cataluña es inevitable, si eso es lo que quiere nuestro pueblo", ha proclamado.

