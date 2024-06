El juez que investiga a Begoña Gómez dice que no hay "precepto alguno" que le impida citarla en campaña electoral

El juez que investiga a Begoña Gómez por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios ha asegurado que "no conoce precepto alguno ni de la Constitución Española, ni de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ni de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ni de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General ni de ninguna otra ley que impida" que haya anunciado la citación como investigada de la esposa de Pedro Sánchez en plena campaña electoral. En una providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid responde a la afirmación del presidente del Gobierno, que en su carta a la ciudadanía señaló que existe una "norma no escrita" consistente en no dictar resoluciones "susceptibles de condicionar el desarrollo normal de una campaña electoral", en alusión a la providencia por la que acordó la citación de Gómez para el próximo 5 de julio. "La costumbre, como fuente supletoria del derecho, en el sentido de manifestación del sentir popular expresada mediante la reiteración de actos, en cualquier ámbito del ordenamiento jurídico, será de aplicación, como se ha dicho, en caso de ausencia de ley", asegura el juez Peinado en esta nueva resolución, en la que incide en que nada le impide "continuar el impulso de cualquier instrucción en curso". BARRABÉS Por otro lado, el magistrado ha anunciado que tomará declaración -la misma será utilizada como prueba preconstituida-- como testigo al empresario Juan Carlos Barrabés desde el hospital donde se encuentra ingresado por problemas de salud. En concreto, pide a la gerencia y la dirección médica del 12 de Octubre para que "informe los días y horas de la semana comprendida entre el 17 y 23 de junio en que puede llevarse a cabo dicha diligencia de investigación". De momento, está previsto que en el marco de la causa el 16 de junio comparezcan ante el juez como testigos el consejero delegado (CEO) de Red.es, David Cierco; el que fuera director general de Red.es Alberto Martínez Lacambra; el economista y abogado de Innova Next SL Luis Antonio Martín Bernardos; el director de la asesoría jurídica en Red.es, Ignacio Espejo Saavedra Hernández; y Luis Prieto Cuerdo, director de Economía de Red.es, entidad pública adscrita al Ministerio para la Transformación Digital. Estas testificales estaban fijadas para este jueves, pero se cambió porque el abogado de Begoña Gómez, Antonio Camacho, no podía acudir dado que tiene que participar en el juicio de 'Nummaria' en la Audiencia Nacional.

