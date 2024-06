Borrell considera que hay que ayudar "más" y "más deprisa" a Ucrania frente a Rusia

El Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriroesy Política de Seguridad, Josep Borrell, ha dicho este miércoles en Asturias que hay que ayudar "más" y "más deprisa" a Ucrania frente a Rusia. En un acto político con motivo de las elecciones europeas y acompañado de representantes socialistas locales, Borrell, ha querido salir al paso de aquellos que le acusan de estar fomentando la guerra. Ha comentado Borrel que es cierto que si se deja de apoyar a Ucrania la guerra se terminaría en una semana. "Sí, tienen razón, se terminaría porque no podrían seguir luchando sin municiones ni armas para defenderse y morirían hasta que no pudieran más", ha indicado. En una semana se abría acabado el conflicto. "Pero, ¿cómo se acaba?", se ha preguntado, explicando que la retirada de la ayuda a Ucrania significaría que su capital, Kiev, terminase ocupada por Rusia y que el ejército de Vladimir Putin se situaría en la frontera de Polonia, con un país dominado y con Rusia controlando el 40% del mercado mundial de cereales. Además, Borrell cree que Putin pensaría que si le ha salido bien una vez podría hacerlo más con otro país. "Yo no quiero que la guerra se acabe así, yo quiero la paz tanto como el que más, pero también creo que la gente tiene derecho a defenderse cuando la invaden y que tenemos un deber moral con el pueblo de Ucrania que lucha por su libertad y su integridad territorial", ha señalado. Ha dicho Borrell que de no ser por la ayuda del exterior, Ucrania se habría convertido en un "régimen títere" de Rusia como el que existe en Bielorrusia. ORIENTE PRÓXIMO En su intervención, Josep Borrell también se ha referido a la guerra de Gaza. Ha mostrado su simpatía por el pueblo judío y ha dicho que Israel tieen derecho a defenderse cuando le atacaron el 7 de octubre. "Pero el derecho a la defensa tiene un límite", ha matizado, ubicando esa frontera en el Derecho Humanitario y en el Derecho Internacional. "Estoy a favor del Estado de Israel, pero tengo capacidadpara criticar a su gobierno", ha indicado. Así, Josep Borrell se ha mostrado partidario de una solución que pese por dos estados conviviendo sin agredirse mutuamente. Ha dicho que "falta empatía" y ha apoyado la postura al respecto del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. A su juicio el hecho de que países como España reconozcan el Estado palestino, aunque no exista como tal, no significa un "regalo" para los terroristas, sino un apoyo a la Autoridad Palestina, que es precisamente lo contrario a Hamás, responsable del ataque del 7 de octubre. "Hay que buscar empatá con los sufrimientos de unos y de otros", ha insistido Borrell.

