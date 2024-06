Bolaños, sobre la reunión del CGPJ por la carta de Sánchez: "Es la mayoría conservadora a tres días de las elecciones"

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, se ha pronunciado sobre la decisión de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de reunirse el lunes para estudiar si la carta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la ciudadanía afecta a la "independencia judicial" y ha asegurado que se trata de un movimiento de "la mayoría conservadora" a "las órdenes del PP" y "a tres días de las elecciones". En una entrevista concedida a Onda Cero y recogida por Europa Press, Bolaños ha asegurado que no le ha "sorprendido" que el CGPJ acordara reunirse de forma extraordinaria el próximo lunes "a fin de pronunciarse sobre las últimas manifestaciones públicas que pueden afectar a la independencia judicial", en referencia --entre otras-- a la carta a la ciudadanía que emitió el pasado martes el jefe del Ejecutivo. "No me ha sorprendido nada, porque es la mayoría conservadora del CGPJ intentando hacer política e intentando emitir hoy un comunicado a tres días de que haya unas elecciones en España", ha señalado el titular de Justicia. Con todo, ha incidido en que se trata de "la mayoría conservadora del Consejo a las órdenes de lo que establece en este caso el Partido Popular y no sé si Vox también". "Es decir, exactamente lo que estoy denunciando: esa presión y ese intento de injerencia de la derecha en el Poder Judicial que afecta a su buen nombre y a esa imagen de imparcialidad e independencia que debe tener", ha añadido. Al margen de la entrevista, Bolaños también se ha pronunciado sobre la investigación que dirige el Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, para insistir en que "no hay nada de nada" y que "todo es fango" para "adornar" la campaña electoral a las elecciones europeas. Y, además, el ministro ha aprovechado para recordar la necesidad de renovar el CGPJ, que tiene el mandato caducado desde diciembre de 2018 ante la incapacidad de PP y PSOE de llegar a un acuerdo para elegir a las 20 vocales del órgano. FEIJÓO PONE EN CUESTIÓN A LA GUARDIA CIVIL El ministro también ha cargado contra el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, al que ha acusado de cuestionar el trabajo de la Guardia Civil por sus palabras sobre el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) sobre el caso que afecta a la mujer del presidente del Gobierno. El Ejecutivo había venido refiriéndose a ese informe para sostener que Gómez no había cometido ningún delito y este mismo jueves, Feijóo afirmó que ese informe está "recortado" y además fue una "filtración". Bolaños considera que con estas declaraciones el líder del PP "pone en duda" el trabajo de la Guardia Civil y considera que ha hecho lo mismo con otras instituciones como la Agencia Tributaria o la Fiscalía cuando las decisiones que toman no son de su "gusto". ANTES DE QUE APARECIESE EL CASO BEGOÑA GÓMEZ, EL PP EN DECLIVE Por otro lado, respecto al efecto que tendrá en el resultado electoral que el caso de la mujer de Sánchez haya irrumpido en campaña, Bolaños dice que las urnas siempre deparan sorpresas "y seguro que el domingo habrá alguna", según apunta. Además, asegura que antes de que apareciese este asunto la tendencia era "evidente" y el PP estaba "en claro declive", según decían "todas las encuestas".

Compartir nota: Guardar Nuevo