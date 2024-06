Belarra acusa a Albares de "anuncio fake" en la demanda ante la CIJ; "Con electoralismo es imposible parar a Netanyahu"

La líder de Podemos, Ione Belarra, ha acusado al ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, de realizar un "anuncio fake" al decir que España se va a sumar a la demanda presentada por Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) contra Israel por supuesto genocidio. "Con medias tintas y anuncios electoralistas es imposible que le paremos los pies a Netanyahu", ha aseverado. Así se ha expresado este jueves Belarra en declaraciones a los medios de comunicación en Alicante, después de que Albares haya anunciado que España se va a sumar a la demanda presentada por Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) contra Israel por presunta violación de la Convención contra el Genocidio por su ofensiva militar en Gaza tras el ataque terrorista de Hamás del pasado 7 de octubre. Belarra ha apuntado que "la mayoría de la ciudadanía" de España, que "se ha movilizado de manera masiva durante estos ocho meses de genocidio", pedía "clarísimamente ruptura de relaciones diplomáticas y comerciales con Israel y embargo total de armas". "Creo que esos eran los anuncios que se esperaban del ministro y, sin embargo, nos llega un anuncio absolutamente fake", ha sostenido. En este sentido, ha apuntado que la personación de España en la denuncia de Sudáfrica ante la CIJ "suena muy bien" y cree que "claramente busca un titular". "Sin embargo, el propio ministro de Exteriores ha reconocido que no vamos a tomar parte por ninguna de las dos opciones que están en ese tribunal en ese momento, ni por Sudáfrica ni por Israel. Y ha dicho, cito literalmente sus palabras, 'esto no va contra Israel'", ha censurado, por lo que se ha preguntado para que se realiza la personación si "la denuncia de Sudáfrica va contra Israel". Al respecto, Belarra ha sostenido que "esto sí va contra Israel", a quien ha calificado como "un Estado genocida y terrorista que ha asesinado a miles de niños y niñas". "Por supuesto que esto va contra Israel, y si el ministro de Exteriores es incapaz de entender que esto sí va contra Israel y de posicionar claramente a España en esa denuncia ante la Corte Internacional de Justicia del lado de Sudáfrica, creo que el ministro se está equivocando completamente", ha sostenido. "El Gobierno está intentando buscar un titular, está intentando ganar votos el próximo domingo, pero no está dispuesto a hacer lo que hay que hacer para pararle los pies a Netanyahu y para hacer presión política real", ha insistido, al tiempo que ha añadido que Podemos seguirá exigiendo que el Ejecutivo "se comprometa de verdad con el fin del genocidio, como le está pidiendo la ciudadanía española". Varios cargos de la formación han recriminado al PSOE electoralismo en esta medida como es el caso del secretario de Organización, Pablo Fernández, quien ha criticado que el Gobierno sigue sin hacer "ada para detener el genocidio, ni romper con Israel, ni sanciones". "Pero como el domingo hay elecciones…", ha manifestado para tildar de "vergüenza" que Albares diga que no toma partido "por ninguna de las dos partes". El exportavoz de Unidas Podemos en el Congreso Pablo Echenique ha criticado que "hacer táctica electoral" con un "genocidio es ya de otro nivel" y ha reclamado que este domingo se vote "valentía" y "no hipocresía".

