Barrena cree que es "un reto factible" que EH Bildu sea primera fuerza en Euskadi y en Navarra

El candidato de EH Bildu a las elecciones europeas, Pernando Barrena, cree que es "un reto factible" que su formación sea primera fuerza en la Comunidad Autónoma Vasca y en Navarra en los próximos comicios del domingo, en los que se presenta bajo la marca 'Ahora Repúblicas', junto a ERC, BNG y Ara Mès de Baleares. En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Barrena ha recordado la tendencia electoral ascendente de EH Bildu y ha recordado el "resultado magnífico" que logró en las pasadas elecciones al Parlamento vasco el 21 de abril. "Pensamos que partimos de una bolsa electoral considerable para afrontar estas elecciones europeas y es muy posible que esto nos permita ser primera fuerza política", ha subrayado en alusión a Euskadi y Navarra. En cuanto a ERC, que no obtuvo unos buenos resultados en los pasados comicios catalanes y que concurre en Ahora Repúblicas con una EH Bildu y un BNG en ascenso, Pernando Barrena confía en "la solidez" de Esquerra como "cultura política muy arraigada en Cataluña y que es enormemente resiliente". Barrena ha señalado que no entiende que Pablo Iglesias, exvicepresidente del Gobierno y cofundador de Podemos, haya pedido hace unos días en Bilbao los votos de EH Bildu para la formación morada en las elecciones al Parlamento Europeo. "No acabo de entender qué gana un votante de izquierda independentista vasco votando a Podemos para el Parlamento Europeo. Me parece un poco raro", ha explicado. OFRECIMIENTO AL PNV El candidato de EH Bildu se ha referido también al ofrecimiento de Arnaldo Otegi al PNV para elaborar listas unitarias de cara a las elecciones europeas junto con otras formaciones soberanistas y de izquierda confederal. "Nosotros partimos de la base de que no somos un país normalizado en unas elecciones europeas, no somos un estado vasco que figure en la bandera de Europa y que tiene las capacidades de un estado. Y, mientras no se dé esa situación, los partidos que nominalmente aspiramos a eso, debiéramos llegar a acuerdos para representar al país fuera del país de una manera unitaria, con una defensa de intereses propios y compartidos", ha apuntado.

Compartir nota: Guardar Nuevo