Abascal "hablaría" con Feijóo de una eventual moción de censura si "promete por escrito" que no pacta con Junts

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha asegurado este miércoles que "hablaría" con el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, de apoyar una eventual moción de censura si "promete por escrito" presentarla "sin ningún tipo de compromiso con Junts". Así se ha expresado Abascal después de que el líder 'popular' no descartara recurrir a esta herramienta contra el presidente, Pedro Sánchez, en el futuro, si se da el "contexto adecuado", aunque considera que presentarla ahora es "política ficción". Al conocer la noticia, Vox se desmarcó de la moción al considerar que Junts nunca la apoyaría "gratuitamente". Además, ha recordado en varias ocasiones que ellos presentaron dos en la anterior legislatura que no recibieron el respaldo de los 'populares'. Pero este miércoles, en un mitin en Málaga, Abascal se ha abierto a prestar su apoyo a una eventual moción de censura si Feijóo "promete por escrito que no tiene ningún tipo de compromiso con Junts". "Entonces, igual hablamos", ha agregado. "Pero si vamos a pasar de que los socialistas pagan una factura a los traidores y a los golpistas en forma de amnistía y ahora el PP va a querer pagar otra, pues con su pan se lo coman, que con nosotros no cuenten para aliarnos de ninguna manera con los enemigos de España", ha continuado el líder de Vox. No obstante, Abascal ha pedido al PP "no engañarles más" y ha considerado fútil hablar de la moción de censura "porque es un intento de desviar la atención". En esta línea, les ha advertido de que la ambición de Vox "ser la muleta de los señores del PP". UNA UE BUROCRÁTICA, RENDIDA, DESFALLECIDA, AVERGONZADA Sobre las elecciones al Parlamento Europeo de este domingo, Abascal ha instado a los ciudadanos a confiar a Vox su voto para desterrar de la Unión Europea (UE) a los "cómplices de la ruina, de la traición a la soberanía española, los enemigos de las clases medias europeas y de las clases medias españolas". Abascal ha ahondado en que el domingo "se eligen dos modelos". "El existente, que es una UE burocrática, desfallecida, rendida, avergonzada de sí misma y de sus señas de identidad, que no cree en sus propias fronteras, no cree en las paredes de nuestro hogar, no cree en las libertades de las familias", ha continuado. En esta línea, ha arremetido contra los dirigentes por no conocer la realidad de la vida cotidiana. "Viven en sus castillos, en sus torres de marfil, sin enterarse de lo que le pasa a la gente", ha expresado. ALBERTO, TIENES UN PROBLEMA "No hay más medias más medias tintas, no hay más opciones, todo lo demás son debates falsarios", ha señalado, aludiendo a la estrategia de campaña escogida por el PP, que ha planteado las elecciones del 9J como un plebiscito contra Sánchez. "Alberto, tú te crees eso que estás diciendo? ¿Tú te lo crees? Porque si te lo crees, tienes un problema y mejor dedícate a otra cosa", ha interpelado Abascal, asegurando que, independientemente del resultado electoral, "Sánchez no se va a ir".

