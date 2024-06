9J- El PP denuncia que Francia hace devoluciones en caliente y pide una investigación a la comisaria europea de Interior

El candidato vasco al Parlamento Europeo, Javier Zarzalejos, ha denunciado este jueves que Francia está haciendo "devoluciones en caliente" en la frontera y suspendiendo temporalmente el espacio Schengen "arbitrariamente", por lo que ha pedido que la comisaria europea de Interior abra una investigación. En este sentido, ha anunciado que ha enviado este mismo jueves una carta a la comisaria europea Ilva Johansson para informarle acerca de estos hechos y solicitarle que "los investigue y tome las medidas oportunas". El candidato popular ha explicado que el Parlamento Europeo "ha subrayado a menudo que las medidas que restringen la libre circulación de ciudadanos europeos deben ser una excepción". "Una acción unilateral y descoordinada como la que está llevando a cabo Francia no es la que cabe esperar de un socio y Estado miembro de la Unión Europea", ha añadido. Zarzalejos ha participado este jueves en un acto de campaña en Irun (Guipúzcoa) centrado en la migración, con la presencia también del presidente del PP vasco, Javier De Andrés, la vicesecretaria de Igualdad, Conciliación y Políticas Sociales del PP, Ana Alós, y la presidenta del PP de Gipúzcoa, Muriel Larrea. CRÍTICA AL GOBIERNO DE ESPAÑA En relación al incumplimiento por parte de Francia de las políticas migratorias comunes en Europa, Javier De Andrés ha hecho alusión a la "responsabilidad" del Gobierno de España que "no está exigiendo al francés que cumpla su parte de los acuerdos que tenemos establecidos dentro de la UE". Para De Andrés, se trata de acuerdos "tomados en base a la solidaridad en el tema de la migración entre los estados miembros de la UE, frente a la postura de Francia que pretende que España asuma esa responsabilidad en solitario por ser puerta de entrada de la inmigración africana". La vicesecretaria de Igualdad, Conciliación y Políticas Sociales del Partido Popular, por su lado, ha indicado que la política migratoria "necesita de equilibrio entre la protección de nuestras fronteras, que por parte del Gobierno de España no se está llevando a cabo, y el impulso de las vías regulares de inmigración". Ana Alós ha señalado que "en España también necesitamos a personas de otros países que vienen en busca de un trabajo y existen muchos trabajos que precisan de esas personas", al tiempo que ha reclamado "soluciones estructurales y una visión integral de la política migratoria para abordar este asunto". SITUACIÓN EN IRÚN La presidenta del PP de Guipúzcoa ha centrado su intervención en la crisis migratoria que se vive en Irún, con grupos de personas intentando cruzar la frontera "en busca de su sueño europeo" y el "drama humano" que ello supone. Según Muriel Larrea, "no saben que en Francia o en el norte de Europa, sin papeles, no tendrán acceso a recursos sociales, sanidad o medicamentos". "Están abocados a la indigencia, o a ser pasto de las mafias, o, incluso, a morir por ese sueño", ha añadido. Por ello, ha incidido en que "es vital una política europea consensuada sobre la crisis migratoria, con una coordinación efectiva entre los países que asegure un trato digno a estas personas migrantes". PSE SIGUE ESTRATEGIA DE SÁNCHEZ El presidente del PP vasco, Javier De Andrés, ha considerado "lamentable" que el PSE-EE "siga la estrategia marcada por Pedro Sánchez y se dedique a deslegitimar a las instituciones españolas, particularmente a la Justicia, y a los medios de comunicación". Para el presidente del PP vasco, "lo que está haciendo el PSE es lo contrario a lo que debemos hacer en Euskadi, que es realizar un reconocimiento democrático de las instituciones judiciales y medios de comunicación, que es lo que se hace en el resto del mundo y, particularmente, en Europa". A su juicio, "la estrategia que sigue Sánchez es exactamente la de Donald Trump, que cuando está siendo investigado por la Justicia, dice que es que está comprada y que los medios están en esa línea". Así, ha insistido en calificar de "lamentable" que "esto se haga en Euskadi, donde hemos vivido décadas este mismo proceso por aquellos que no entendían el sistema democrático y por aquellos que quieren romper la fórmula de cohabitar, de convivencia, que nos hemos dado los vascos y el conjunto de los españoles". "Me parece lamentable", ha apostillado. El dirigente de los populares vascos ha considerado que el PSE "tendría que hacer una reflexión sobre cuál es su papel". "Tendría que reconocer, como hace toda Europa, la democracia en España, que es una de las primeras del mundo, una de las más valoradas del mundo, hasta que entró Pedro Sánchez en el Gobierno", ha remarcado.

