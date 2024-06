León: "El club siempre me ha demostrado confianza para seguir siendo importante aquí"

Santa Cruz de Tenerife, 5 jun (EFE).- El defensa del CD Tenerife José León ha manifestado este miércoles que se siente "feliz y agradecido" por su renovación con la entidad blanquiazul hasta 2026, donde siempre le han demostrado confianza para ser un jugador importante en el proyecto.

Cuando llegó en 2021 procedente del Alcorcón, León firmó por dos temporadas con una campaña opcional, hasta 2024, que la entidad ejecutó de la mano del anterior director deportivo del club, Juan Carlos Cordero; ahora acaba de prolongar esa vinculación por dos años más, hasta 2026.

"El club siempre me ha demostrado cercanía y confianza para seguir siendo importante aquí, en un proyecto que afrontamos todos con una ilusión enorme, el de llevar a este club, a esta isla, a lo más alto, que sería la Primera División", ha expresado el zaguero madrileño en unas declaraciones difundidas este miércoles por los medios oficiales de la entidad.

A nivel personal, León se ha adaptado plenamente a la vida en Tenerife y recuerda que su hija pequeña "es una chicharrera más, conoce más esta isla que Madrid, donde tiene a toda su familia", y tanto su mujer como él están "encantados" de disfrutar a diario de "la calidad de vida envidiable" que tiene Tenerife.

"Esta tierra es maravillosa, y desde el primer momento que llegué el recibimiento y el apoyo por parte de la afición fue espectacular; en un primer momento no me imaginaba algo así, me sorprendió para bien en ese sentido, pero me he sentido muy querido y arropado estos años y siempre he estado muy agradecido por ello", ha subrayado como otro de los principales argumentos para continuar su trayectoria profesional en el Tenerife. EFE

