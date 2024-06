Alegría asegura que el proceso judicial contra Begoña Gómez está siendo "extraño y burdo"

Sevilla, 5 jun (EFE).- La ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha asegurado este miércoles que el proceso judicial por el que ha sido llamada a declarar como investigada la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está "resultando extraño y burdo".

En declaraciones a los periodistas tras visitar las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Sevilla, Alegría ha señalado que quiere ser "cautelosa y prudente", y sobre todo "respetuosa" con la separación de poderes "y sobre todo con el poder judicial" tras la decisión del juez de llamar a declarar a la esposa del presidente del Gobierno.

"Hay una norma, una ley no escrita de que no se dictan cuestiones judiciales en procesos electorales para no alterar los posibles resultados electorales, algo que es una norma no escrita pero que está avalada por el Supremo y que en esta ocasión no se ha respetado", ha subrayado la portavoz del Ejecutivo.

Tras advertir de que el Gobierno está "muy tranquilo" porque es "consciente de que aquí no hay nada", Pilar Alegría ha asegurado que lo único que existe es una denuncia "basada en bulos y falsedades de un grupo de la ultraderecha como es Manos Limpias".

Según la ministra, lo dice un informe de la Guardia Civil que "desmontan uno por uno los bulos de la denuncia", y a la pregunta sobre si cree que existe una operación judicial, se ha limitado a decir que "está siendo todo muy extraño" porque "nos enteramos" por los medios de comunicación a cinco días de que se celebren las elecciones.

Ha insistido en que, además rompe con esa "regla no escrita", de la misma forma que el Supremo "rechaza" aceptar este tipo de denuncias "cuando no tienen un contenido sólido".

"Aquí lo único que conocemos hasta la fecha es una denuncia basada en recortes, en bulos y en mentiras, y hasta los propios denunciantes, Manos Limpias, así lo dijeron en un principio", ha subrayado Alegría, quien ha insistido en que el informe de la UCO "desmonta uno a uno todos esos bulos".

Ha dicho desconocer la denuncia del PP ante la Junta Electoral contra ella, anunciada este miércoles por la secretaria general de este partido, Cuca Gamarra, al entender que la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros lo utiliza como "instrumento en beneficio" del PSOE y del presidente del Gobierno por defender desde La Moncloa a la esposa del jefe del Ejecutivo, Begoña Gómez, tras su citación para declarar ante el juez.

Alegría ha indicado que desconoce aún los términos de esta denuncia y que cuando la conozca optará por su derecho a recurrir, y ha añadido que tras la reunión de los consejos de ministros también se informa de lo que se ha aprobado en ellos pero que ante las preguntas de los periodistas su obligación "es responder".

"Una vez que reciba y pueda leer el texto de la denuncia yo daré también mi respuesta", ha recalcado la ministra. EFE

dt/fs/mcm