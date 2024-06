Sumar ver "absurda" la propuesta de Feijóo sobre migración y pide al PP que se la aplique "a sí mismo" y renueve el CGPJ

La cabeza de lista de Sumar en las elecciones europeas, Estrella Galán, ha calificado como "absurda" la propuesta del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de someter a los migrantes que llegan a Europa a un "compromiso de adhesión" a los valores europeos, y ha pedido a los 'populares' que se la apliquen "a sí mismos" renovando el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). En una entrevista en Radiocable, que ha recogido Europa Press, la candidata de Sumar ha expresado que la propuesta de Feijóo para que los migrantes adquieran un "compromiso de adhesión y respeto" a los valores fundacionales europeos es "una vieja propuesta que está agotada" y que demuestra la "desesperación en la derecha". "Cuanto más nerviosos están más duros se ponen con los más vulnerables siempre. Al final los migrantes son la diana donde van todas las propuestas que tienen que ver con la lucha por el poder. Me parece una absurda propuesta que no lleva a ningún lado", ha remachado, asegurando que "no merece ni la pena" tratar la iniciativa. Galán ha proseguido pidiendo a Feijóo que, antes de exigir compromisos de adhesión a los valores europeos a migrantes, se lo aplique a "sus socios de Vox" y "a él mismo", ya que dentro de "ese compromiso democrático" está también la renovación del CGPJ, que "el propio PP impide" desde hace más de cinco años. En este sentido, ha subrayado la contradicción que supone que, tras la invasión rusa de Ucrania, Europa acogiera a casi siete millones de ucranianos que han sido recibidos "a bombo y platillo, con mensajes positivos" y que, en cambio, con los migrantes procedentes de África --"que no son ni mucho menos siete millones de personas"-- se ponen trabas para su acogida. Tras recordar que hasta el Banco Central Europeo (BCE) admite la necesidad de "miles y miles de migrantes" que trabajen para mantener el Estado de bienestar en Europa, la candidata de Sumar ha asegurado que no es cierto que el porcentaje de delincuencia de los extranjeros sea más alto y ha afirmado que, de hecho, "es muchísimo más bajo que el de los españoles o de origen europeo".

