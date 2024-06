López Miras afirma que "un buen resultado" del PP garantizará que el Mar Menor "sea una prioridad" en la UE

El presidente del PP en la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha dicho este martes que el próximo domingo, 9 de junio, "se juega el Mar Menor mucho", y ha insistido en que "un buen resultado" de su partido en los comicios supondrá que la laguna salada "sea una prioridad para las instituciones europeas". López Miras ha hecho estas declaraciones durante su visita al acuario de la Universidad de Murcia (UMU), donde se encuentra un banco de especies protegidas, acompañado por el candidato 'popular' a las elecciones al Parlamento Europeo Nicolás Pascual de la Parte. El máximo dirigente del PP en la Región de Murcia ha explicado que este centro académico "ejemplifica a la perfección el binomio ciencia y protección del medio ambiente, en este caso del Mar Menor", y ha recordado que ya se ha conseguido la reproducción en cautividad con éxito de algunas especies, como el caballito de mar. Al hilo, ha recordado que el Gobierno de la Región de Murcia pondrá en marcha un centro de conservación y de recuperación de especies del Mar Menor en el antiguo aeropuerto de San Javier, cuyo proyecto saldrá próximamente a licitación. "Es una obligación de los gobiernos, desde luego el Partido Popular así lo entiende, apostar por la protección de nuestros ecosistemas naturales y, sobre todo, poner la investigación y la ciencia al servicio de esa protección", ha precisado López Miras, quien ha recordado que en la laguna se han localizado recientemente ejemplares jóvenes de nacra, algo que no ocurría desde 2016. "Desde luego esto es una muy buena noticia porque confirma que el Mar Menor es uno de los refugios naturales que tiene la nacra", ha agregado el presidente del PP en la Región, tras lo que ha señalado que durante las últimas semanas se han podido ver ejemplares de caballito de mar en el Mar Menor, "una buena noticia que nos anima y que nos obliga a seguir trabajando en esta dirección". Además, ha defendido la necesidad de vincular la ciencia y el medio ambiente, "poniendo una al servicio de la otra". "Es lo que creemos en el Partido Popular: en el respeto de nuestros ecosistemas", ha comentado al respecto. Asimismo, ha indicado que "el principal objetivo medioambiental de la Región de Murcia es la protección definitiva del Mar Menor y que consiga guardar ese equilibrio para siempre", y esto, ha recalcado, "solo se va a hacer a través de la ciencia, de la investigación y también se va a hacer contando con Europa". Como ejemplo, ha mencionado que aproximadamente el 40% de los fondos disponibles para la recuperación del Mar Menor proceden de la Unión Europea, lo que ayuda a hacerse una idea de "lo importante" que es el ámbito comunitario en términos de inversión en este enclave natural. CRÍTICAS AL PSOE Para López Miras, "lamentablemente cuando el Partido socialista habla del Mar Menor lo hace en un plano muy difícil". Al hilo, ha indicado que el presidente del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, ha visitado este espacio "en tres ocasiones" y todas "encima de un atril, encima de un escenario en un mitin político". Esta imagen, ha dicho, sirve para comprobar "cómo se toman un partido y otro el Mar Menor". Asimismo, ha criticado a la cabeza de lista del PSOE a las elecciones europeas, Teresa Ribera, de la que ha dicho que, como a ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, "se ha dedicado a enfrentar y a confrontar a la sociedad en la Región de Murcia a cuenta del Mar Menor". Y es que, ha defendido López Miras, "no necesitamos el Mar Menor como un arma arrojadiza, no necesitamos al Mar Menor como un arma electoral, no necesitamos que se acuerden del Mar Menor cuando lleguen las elecciones", porque "los que lo sufrimos, los que nos preocupamos y nos ocupamos, los que invertimos nuestro esfuerzo cada día del año, somos los ciudadanos de la Región de Murcia". Por eso, ha insistido en que "el próximo 9 de junio también se juega en el Mar Menor mucho, la Región de Murcia en su conjunto y con ella el Mar Menor", y ha aseverado que "un buen resultado del Partido Popular, más influencia, más peso" supondrá que el Mar Menor "sea una prioridad para las instituciones europeas". A este respecto, ha recordado que el Mar Menor "no es una joya solo de la Región de Murcia, ni de España", sino "un ecosistema natural único a nivel europeo". "Por eso nos jugamos también que tenga el protagonismo necesario en el conjunto de Europa, que las políticas medioambientales de Europa, que las políticas también de recuperación de Europa y su presupuesto tengan como objetivo al Mar Menor", ha concluido López Miras.

