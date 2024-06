Gamarra llama a Ribera "enemiga de los chiringuitos, agricultores y ganaderos" y pide votar al PP "para protegerlos"

La secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha calificado este martes a la cabeza de lista del PSOE a las elecciones al Parlamento Europeo del próximo domingo y vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, como "una fanática de la renaturalización". La ha descrito como "enemiga de los agricultores, de los ganaderos" porque considera "que ellos son los culpables de los problemas", antes de plantear que son "agentes de protección de nuestro medio ambiente" y ha advertido de que "es importante el voto el próximo domingo" y lo ha pedido a su partido "para protegerlos". "Por eso no hay que darles el voto el próximo domingo y hay que votar al Partido Popular", ha remachado este argumento. En un acto con empresarios de playas en Torremolinos (Málaga), la número dos del PP ha recriminado también a Ribera que sea "la responsable de que todo ese plan para la estabilización de estas playas lleve en el cajón seis años" tras poner de manifiesto que "es la responsable de la política de costas y, por tanto, de vuestras playas", por lo que ha planteado que "la respuesta a ese fanatismo, a esa intransigencia, está en las urnas el próximo domingo". "No lo olvidemos: es la enemiga de los chiringuitos, la absoluta enemiga de los chiringuitos", ha sostenido sobre la posición de la cabeza de lista socialista a la Eurocámara, antes de concluir que "si por Teresa Rivera fuera, no quedaría ni uno solo en toda la costa, no solo en esta, en ninguna costa de España". En este sentido ha evocado la batalla judicial de los propietarios de los chiringuitos por cuanto "os han recurrido las concesiones de los chiringuitos" y de forma retórica se ha preguntado "quién ha recurrido las concesiones" para seguidamente indicar que "el Gobierno de España, nuevamente Teresa Rivera estaba ahí", antes de apuntar que "el domingo se dicta sentencia y la dictáis vosotros". Ha defendido los chiringuitos con la premisa de que "no son solo vuestros negocios, es una manera de vivir y no la queremos cambiar, la queremos preservar" para asegurar que "del Partido Popular tenéis el compromiso de que lo vamos a hacer". "Esa necesidad del voto al Partido Popular el próximo domingo" la ha fundamentado también en lograr que "ese pacto europeo por el agua que propone el Partido Popular y que lo que queremos es que los fondos europeos se destinen a eso", así como un pacto europeo por el agua para "blindar fondos para que aquí podamos trabajar desde ya contra la sequía". Gamarra ha proclamado también sobre la vicepresidenta y ministra que "Teresa Rivera y el Partido Socialista no creen en el turismo" porque parten de la premisa de que "creen que es un enemigo del progreso". "El único partido que puede ganar las elecciones es el Partido Popular y eso es lo que tenemos que votar", ha afirmado la secretaria general del PP. Tras apuntar que la gestión de Juanma Moreno al frente de la Junta de Andalucía ha demostrado en cinco años que "el cambio era posible", ha advertido también de que "es una realidad que no hemos finalizado" por cuanto "tenemos todavía asuntos pendientes que dependen de Europa, que dependen del Gobierno", antes de insistir en que "es necesario que el Partido Popular también sea muy fuerte en Europa, que sea el primer partido de Europa" sin perder la oportunidad de recordar que "necesita también un Gobierno de España distinto". En este sentido ha planteado que "el Gobierno de Pedro Sánchez no gobierna, es un gobierno bloqueado, paralizado, que se preocupa de Sánchez", a la vez que ha retratado su debilidad porque se asienta "en la mentira, en la amnistía y en la corrupción", antes de augurar que "la corrupción le está asediando y de la cual no va a poder huir porque cada vez hay más datos y le acorralan".

Compartir nota: Guardar Nuevo