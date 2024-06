Claudio Bravo: "El cariño y el respeto que me llevo del Betis es oro puro"

Sevilla (España), 4 jun (EFE).- El portero chileno Claudio Bravo, quien ya fue homenajeado en el Benito Villamarín en la penúltima jornada de la liga española ante Las Palmas al anunciar su adiós del Betis después de cuatro temporadas, se despidió este martes en un vídeo de la afición bética y afirmó que "todo el cariño y todo el respeto" que se lleva del club andaluz "es oro puro" para él.

"Agradecerles todo el cariño y todo el respeto que siempre me han brindado dentro y fuera del campo, eso para mí es oro puro. Siempre he intentado hacer las cosas de la mejor manera posible y siempre he intentado esforzarme hasta el último día de mi estadía aquí en el club", manifestó el internacional chileno en un vídeo difundido por el Real Betis.

Bravo, de 41 años y que llegó libre a la entidad verdiblanca en el verano de 2020 procedente del Manchester City, reiteró su eterno agradecimiento al beticismo después de haber sido un puntal durante estos cuatro años en la plantilla entrenada por su compatriota Manuel Pellegrini, tanto dentro como fuera del campo por su ascendencia en el vestuario.

"Muchísimas gracias por todo, aquí se llevan un bético más de corazón a Chile, aquí dentro de Sevilla o donde me toque estar viviendo, porque la verdad que estamos encantados en esta ciudad que nos ha brindado tantas alegrías y, sobre todo, con el club, porque a mi me infla el corazón hablar del Betis", recalcó.

El guardameta de Buin (Región Metropolitana de Santiago), quien seguirá en activo, aunque de momento ha descartado volver a Chile, perdió protagonismo en el once titular esta última temporada en el Betis y sólo disputó 630 minutos repartidos en siete encuentros, en especial por la lesión en el isquiotibial izquierdo sufrida el pasado 9 de noviembre ante el Aris Limassol chipriota en la Liga Europa.

A sus 41 años, Claudio Bravo ha dicho adiós a su fructífera etapa en el Betis, con el que jugó 74 partidos oficiales en total y ganó la Copa del Rey de 2022, aunque seguirá en el combinado nacional de Chile al haber sido ya preeleccionado para la Copa América.

Comenzó su carrera en el Colo-Colo de su país natal, con el que debutó en la fase de grupos de la Copa Libertadores de 2003 y en el que jugó hasta que en 2006 fichó por la Real Sociedad, equipo en el que estuvo durante ocho temporadas y en el que sus grandes actuaciones llamaron la atención del Barcelona.

Premio Zamora de Primera y Segunda, Bravo recaló en el Camp Nou en 2014 y, dos años después, fue traspasado al Manchester City, en el que estuvo hasta que en el verano de 2020 fue llamado al Betis por su compatriota Pellegrini, quien ha tenido en el meta nacido en la comuna de Viluco una de sus prolongaciones en el campo y uno de los pesos pesados de su vestuario. EFE

