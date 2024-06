Belarra pide a Puente que paralice el carguero Vertom Odette y garantice que no lleva armas para Israel

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha pedido al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Oscar Puente, que paralice el carguero Vertom Odette, "investigue la carga" y se asegure de que "no son armas que van a ser utilizadas en un genocidio". Además, se ha preguntado cómo el Gobierno puede romper relaciones con Argentina "por unos insultos" y sea incapaz de hacerlo con Israel "cuando se está cometiendo un genocidio". En declaraciones previas a un acto político en Bilbao con motivo de las próximas elecciones europeas, la líder de Podemos ha vuelto a denunciar la presencia, en aguas españolas, de un barco "sospechoso de llevar armas con destino a Israel", que se encontraría atravesando el Estrecho, con destino a Cartagena. "Armas que están utilizándose para cometer un genocidio contra un pueblo entero, el pueblo palestino, contra miles y miles de personas inocentes, muchos de ellos niños y niñas", ha puntualizado. En este punto, ha recordado que, hace unas semanas, "el Gobierno de España criminalizó y ridiculizó al movimiento de solidaridad con Palestina" por señalar a "un barco como este, el 'Borqum'". Por ello, ha pedido al Ejecutivo y, en particular, al ministro de Transportes, Óscar Puente "que paralice ese barco, que investigue la carga y que se asegure de que no son armas que van a ser utilizadas en un genocidio". "Porque es muy evidente que, tras los problemas en el Mar Rojo, queda la única ruta alternativa por la que se puede transportar munición, armamento a Israel, es pasando por nuestro país", ha asegurado. A su juicio, ese barco, el 'Vertom Odette', "que está ya en aguas españolas, a punto de pasar por el Estrecho, tiene que ser paralizado por el Gobierno". Además, ha advertido de que "es urgente" asegurarse de que "el tránsito de armas por España para ir a Israel a cometer ese genocidio se paraliza". Ione Belarra ha afirmado que, en este momento, el Gobierno de España "sigue comprando, vendiendo y permitiendo el tránsito de armas", por lo que Podemos quiere proponer "el embargo total de armas". "No se entiende que hayamos sido capaces de romper relaciones diplomáticas con Argentina por unos insultos y estemos siendo incapaces de romper relaciones y de acordar un embargo de armas total cuando se está cometiendo un genocidio", ha censurado. "RESPONSABILIDAD ÉTICA Y LEGAL" Según ha explicado, es "imprescindible" que el Gobierno se asegure, por responsabilidad "no solo ética, sino legal", que la carga de "cualquier barco que pase por un puerto español no se utiliza en un genocidio o en una vulneración de derechos humanos". "Y este barco está previsto que pare en Cartagena, está pasando ahora mismo, o a punto de pasar por el Estrecho y va a recalar en el puerto de Cartagena", ha añadido. Belarra ha insistido en que el Gobierno "tiene que asegurarse de que no son armas que se van a utilizar en un genocidio". "Esto, son cuestiones que Amnistía Internacional acaba de poner encima de la mesa, que España no se está asegurando de que las armas que pasan por el país terminan en conflictos armados y concretamente en el genocidio", ha apuntado. Para la dirigente de la formación morada, "en este momento la inacción es complicidad" y "en este contexto" las elecciones europeas "cobran más fuerza que nunca" porque está en juego ser capaces o no "de construir una Europa que sea una potencia de paz o que profundice en la economía de guerra y que siga siendo cómplice de un genocidio". Por este motivo, ha defendido que "la mejor voz que va a poder representar la voz de la paz, la voz del feminismo, de los derechos sociales", es la candidata de Podemos al Parlamento europeo, Irene Montero, para quien ha vuelto a pedir "la confianza" y el voto.

