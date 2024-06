Almeida llama a movilizarse para que Sánchez sufra su "cuarta derrota electoral" y alude al "desconcierto" de PSOE

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha llamado a los ciudadanos a movilizarse este domingo, 9 de junio, para que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sufra "la cuarta derrota electoral en el ámbito nacional en apenas un año" y ha aludido al "desconcierto" del PSOE, que ve que "va a perder las elecciones". En declaraciones a los periodistas tras participar en un encuentro informativo organizado por Europa Press, el regidor de la capital ha criticado que el PSOE hable de una posible moción de censura del PP con Junts, mientras que ha defendido que los 'populares' están "enfocados en ganar las elecciones de 9 de junio y dar una esperanza a los españoles". "Pedro Sánchez perdió las elecciones municipales, las elecciones autonómicas, perdió las generales y va a perder las elecciones europeas y por tanto es Pedro el perdedor (...) Como somos muchos más los españoles que creemos que podemos convivir entre nosotros y que la convivencia no depende de Carlos Puigdemont ni de Pedro Sánchez, tenemos una oportunidad maravillosa el 9 de junio de demostrarlo en las urnas", ha animado el alcalde. En esta línea, ha subrayado que él no habla "de política ficción" sino de "realidades", que pasan por las elecciones de este domingo y por la posibilidad de hacerle una "moción de censura" a Sánchez con votos. "Los ejercicios de política ficción solo benefician al Partido Socialista y benefician a Vox, pero no desde luego a los españoles, ahí no voy a entrar", ha expresado. Martínez-Almeida ha insistido en que en España nunca ha habido "una degradación democrática, institucional y del estado de Derecho como con Pedro Sánchez" y cree que hay que ponerle freno "lo antes posible".

Compartir nota: Guardar Nuevo