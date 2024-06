PSOE, Sumar y Podemos acusan a Vox de "racista y xenófobo" y este vincula la inmigración ilegal con la inseguridad

PSOE, Sumar y Podemos han acusado este lunes a Vox de "racista y xenófobo" por relacionar el fenómeno de la inmigración ilegal, que considera "el principal reto de seguridad" en Europa, con la inseguridad en las calles. En el debate electoral organizado por PRISA, el cabeza de lista de Vox para las elecciones al Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, ha empleado su tiempo durante el bloque dedicado a Defensa y Seguridad para denunciar que la inmigración ilegal es "el principal reto de seguridad" al que se enfrentan los Veintisiete. Del mismo modo, ha vinculado este fenómeno con la inseguridad en las calles. "Se producen crímenes que nunca habíamos visto en Europa, como ataques a machetazos, y son los barrios humildes los que sufren inseguridad", ha asegurado el candidato de Vox. Así, ha propuesto destinar "todo el dinero que actualmente gasta la Unión Europea (UE) en favorecer la inmigración ilegal" a "defender la frontera europea" y "premiar" a los Estados "que cumplen" rechazando la inmigración ilegal, como Hungría. "La próxima legislatura hay que recuperar las fronteras de Europa", ha ahondado. Sus palabras le han valido acusaciones de "racista y xenófobo" proferidas por Teresa Ribera, Estrella Galán e Irene Montero, las cabezas de lista para los comicios europeos de PSOE, Sumar y Podemos, respectivamente. LA INCITACIÓN AL ODIO, LA MAYOR INSEGURIDAD Ribera ha afirmado que, en términos de seguridad interna, "la mayor amenaza es la incitación al odio y a la violencia en las calles, de la que hace gala Buxadé, Vox y sus amigos", a los que ha reprochado "defender el racismo y la xenofobia". "No puede ser el odio, el racismo, la invitación a manifestarse con violencia a las puertas de los domicilios particulares, que asedien las sedes de los partidos democráticos", ha subrayado la candidata del PSOE. Ciñéndose al tema del bloque del debate, la Defensa y Seguridad, la también vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica ha destacado que "no es lo mismo" seguridad, defensa y diplomacia, pero que Europa "necesita las tres cosas". También ha mencionado "nuevas amenazas" por parte del presidente de Rusia, Vladimir Putin, como la desinformación en redes sociales para desestabilizar a las democracias. Por su parte, Galán ha pedido a Buxadé "hablar de Defensa y no de las personas vulnerables" y ha criticado el Pacto sobre Migración y Asilo Europeo por "vulnerar los Derechos Humanos". Como Ribera, ha asegurado que "la mayor amenaza" para el continente "es el avance del fascismo" que, a su juicio, representan los de Santiago Abascal. Así, ha pedido que "seguridad y paz" para que la ciudadanía europea pueda vivir "en libertad", sea de la religión o género que sea. En relación a la inseguridad, ha afirmado que cualquier cuestión relacionada ha de defenderse en base a los Derechos Humanos, "que no siempre se cumple". Ha querido también aludir directamente a Palestina, Ucrania y el Sáhara Occidental para reclamar "estar al lado de los derechos de los pueblos y la legalidad vigente" y "apostar por la diplomacia y la paz". De su lado, la exministra Montero cree que "la principales amenazas" a las que se enfrenta Europa son "la guerra y la sumisión a Estados Unidos" y, como sus contrincantes" ha aludido "a la violencia política de los fascistas que legitiman el PP y Vox". También ha llamado "fascista" a Buxadé. CONSENSO BÉLICO Montero ha centrado buena parte de su tiempo en este bloque a criticar que los países "están abandonando el consenso de paz por un consenso bélico", arremetiendo sobre todo contra la industria armamentística. "La paz es nuestra defensa", ha dicho, antes de rechazar el planteamiento de que ciertas personas, "para comer y tener trabajo, tienen que construir armas que acabarán matando a niños palestinos". "Es evidente que España y Europa necesitan industrialización, necesitan que la gente tenga trabajo, pero no les contemos la milonga a la gente de que el aumento de gasto militar es la forma de que la gente tenga trabajo", ha continuado. Además, ha advertido de que el aumento en gasto militar y la escalada bélica puede llevarnos a una situación de enfrentamiento directo entre potencias nucleares en suelo europeo". "Seguridad no significa más gasto militar, sino sanidad, fiscalidad justa, derechos feministas, derogar el Pacto sobre Migración y Asilo, que en las playas haya mantas y comida y no concertinas y muros como quieren estos fascistas", ha concluido. La candidata del PP, Dolors Montserrat, ha garantizado la "responsabilidad" de los 'populares' para adoptar políticas internacionales "siempre en consenso", desde el Congreso y el Parlamento Europeo, en contraposición con lo que, según el PP, ha hecho Pedro Sánchez con el cambio de posición sobre el Sáhara Occidental, el reconocimiento de Palestina o la crisis diplomática con Argentina. "No se puede decidir nada por intereses políticos y personales de uno y otro, porque sale perjudicado el país", ha añadido, aludiendo a las últimas decisiones en materia de política internacional del jefe del Ejecutivo, tomadas según ella para "tapar la corrupción y la amnistía". También ha abogado por mantener la "firmeza" contra Putin y que Ucrania forme parte de la UE. UNA EUROPA AUTÓNOMA, COMENSAL Y NO PARTE DEL MENÚ El candidato de Ciudadanos al Parlamento Europeo, Jordi Cañas, ha defendido una Europa "autónoma, capaz de defenderse por sí misma" y que "esté en la mesa de los comensales, no sea parte del menú". El eurodiputado 'naranja' opina que la única manera de defenderse y garantizar los valores, principios e intereses europeos es una estrategia de Defensa común que vaya de la mano de una estrategia industrial de Defensa europea. De forma paralela, ha arremetido contra "el pensamiento Disney de querer la paz" de Sumar y Podemos. ""La mejor forma de parar un tanque ruso es tener dos tanques tú", ha recalcado, antes de afirmar que "la paz no es rendirse, eso es pensamiento Putin". Montero, por alusiones, le ha respondido que "pensamiento Disney, hipocresía y pensamiento naíf es pensar que con la escalada bélica va a construirse un mundo en el que la gente pueda vivir".

