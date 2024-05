Temas del día de EFE España del viernes 31 de mayo de 2024

LEY AMNISTÍA

Madrid/Barcelona - El día después de la aprobación definitiva de la ley de amnistía y a la espera de su entrada en vigor, jueces, fiscales y los abogados de los afectados comienzan a estudiar su aplicación en cada caso.

ELECCIONES EUROPEAS

Madrid - La campaña de las elecciones europeas llega a su ecuador un día después de la aprobación de la ley de amnistía y marcada por asuntos que poco o nada tienen que ver con los temas comunitarios como el reconocimiento de Palestina, la ayuda militar a Ucrania o las acusaciones de corrupción.

ELECCIONES EUROPEAS

Madrid - El recurso de los políticos a la desmesura y a la polarización, que una vez más se ha hecho presente en una campaña electoral, parece haber contaminado ya todo en un contexto en el que la falta de ideas y la búsqueda del clic fácil por parte de los medios se retroalimentan, según politólogos, lingüistas y expertos consultados por EFE. Patricia Crespo

ELECCIONES EUROPEAS

Madrid - El cabeza de lista de Ciudadanos a las elecciones europeas, Jordi Cañas, ofrece una rueda de prensa dentro del ciclo organizado por la Agencia EFE con los candidatos a los comicios del 9 de junio.

ELECCIONES EUROPEAS

Bruselas (Bélgica) - El número uno de Junts al Parlamento Europeo, Toni Comín, interviene en el ciclo de ruedas de prensa de campaña con los cabezas de lista a las elecciones europeas organizado por la Agencia EFE.

COMISIÓN MASCARILLAS

Palma - La presidenta del Congreso, Francina Armengol, comparece ante la comisión del Parlament que investiga la compra de 1,5 millones de mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión durante su segundo mandato como presidenta del Govern balear.

UNIVERSIDAD PRUEBA

Madrid - Casi 300.000 estudiantes de bachillerato se enfrentarán la próxima semana al examen de acceso a la universidad y deberán tener cuidado con llevar bolígrafos de tinta imborrable, lucir orejas despejadas, grapar diccionarios si tienen Latín y olvidarse de colgantes, pulseras y típex para corregir. Marina Segura Ramos

ELECTRICIDAD PRECIOS

Madrid.- La factura eléctrica para un consumidor medio adscrito al mercado regulado va camino de cerrar mayo con un descenso superior al 10 % respecto a la de abril, que fue la más baja de la historia reciente, pese a que la luz ya se gravaba con un IVA del 21 %.

ACOGIMIENTO FAMILIAR

Madrid - En el Día Internacional del Acogimiento Familiar las entidades sociales exponen a EFE las dificultades de encontrar familias para los adolescentes tutelados en residencias en España, como demuestra que solo un 8 por ciento los menores que están estos centros son acogidos por familias. Ana Rodrigo

PRIMAVERA SOUND

Barcelona - Lana Del Rey, una artista que se ha resistido durante años a acudir al Primavera Sound, actúa por fin en el segundo día del festival, en el que también destacan los conciertos de The National y Disclosure, y los de artistas locales como Guillem Gisbert, Ferran Palau y Mushkaa, la hermana rapera de Bad Gyal.

MARC ANTHONY

Marbella (Málaga) - El cantante neoyorquino Marc Anthony llega a España con su gira internacional 'Historia Tour', con una primera parada en el festival Oasis Marbella Fest, donde repasará los éxitos más conocidos de su larga trayectoria, así como los temas de su nuevo álbum de estudio, 'Muevense', el décimo cuarto de su carrera.

FERIA LIBRO MADRID

Madrid - Con el lema 'Entrena tu mente, lee tu cuerpo' y dedicada al deporte, comienza este viernes la 83 edición de la Feria del Libro de Madrid, que inaugura la reina Letizia en el Parque del Retiro, donde permanecerá hasta el próximo 16 de junio.

SERIES JUNIO

Madrid - Junio será un mes para no dar abasto viendo series: llegan nuevos capítulos de 'The bear', 'The Boys' y 'La casa del Dragón' y se estrenan bombazos como 'Star Wars: La acólita', 'Clanes', 'Becoming Karl Lagerfeld' o 'El tatuador de Auschwitz', con Barbra Streisand cantando por primera vez en una serie.

TIEMPO FIN DE SEMANA

Madrid - A pocas horas del inicio del verano meteorológico, el primer fin de semana de junio estará dominado por un frente que inyectará aire frío y chubascos en el norte y este peninsular, mientras que en el centro del país, el calor será menos intenso, con máximas de hasta 30 y 34 grados en los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir.

AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

09:00h.- Palma.- COMISIÓN MASCARILLAS.- Comparecencias ante la comisión de investigación del caso Mascarillas en el Parlament balear de Francina Armengol (9h), Marc Pons (11.30h), Juli Fuster (14.30h) y Rafael Marcote (17h). (Texto) (Foto)(Vídeo) (Audio)

10:00h.- Madrid.- SELECCIÓN BALONCESTO.- El presidente del Gobierno preside el acto de entrega de la Placa de Oro de la Real Orden del Mérito Deportivo a la selección española de baloncesto 1984 y la Gran Cruz a Laia Palau. Complejo de la Moncloa. (Texto)(Foto)(Vídeo)(Audio)

11:00h.- Madrid.- COMISIÓN KOLDO.- Comparecencia en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado de Isabel Pardo de Vera, ex secretaria de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Senado. (Texto)(Foto)(Vídeo)(Audio)

11:00h.- Toledo.- DÍA CASTILLA-LA MANCHA.- Acto institucional del Día de Castilla-La Mancha durante el cual se entregará la Medalla de Oro de la región al pintor Fernando Zóbel a título póstumo, a la directora de cine y guionista Mabel Lozano y al bailarín Esteban Berlanga, y se concederá una Medalla Conmemorativa al Cuerpo Nacional de Policía por su 200 aniversario. (Texto) (Foto)

12:15h.- Zaragoza.- PARTIDOS PP.- La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, y el presidente del Gobierno y del PP de Aragón, Jorge Azcón, atienden a los medios de comunicación. Plaza de España.

12.30.- Pamplona.- NAVARRA BOLAÑOS.- El ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, y presidenta de Navarra, María Chivite, atienden a los periodistas antes de reunirse. Sede del PSN-PSOE. Paseo Sarasate, 15. A las 18:30h, Bolaños participa en unas jornadas organizadas por el Instituto Hermés. Hotel Tres Reyes. (Texto)(Foto)

ELECCIONES EUROPEAS

09:00h.- Madrid.- ELECCIONES EUROPEAS/CS.- Rueda de prensa del cabeza de lista de CS a las elecciones europeas del 9 de junio, Jordi Cañas. Agencia EFE, Avenida de Burgos, 8 (Texto)(Foto) (Audio)(Vídeo)(Directo)

10:00h.- Madrid.- ELECCIONES EUROPEAS/PSOE.- La candidata a las elecciones europeas del PSOE y vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, mantiene una charla con la ministra de Igualdad, Ana Redondo. Sede del PSOE (C/Ferraz, 13). (Texto)

10:30h.- Alicante.- ELECCIONES EUROPEAS/PP.- La candidata del PP a las elecciones europeas, Dolors Montserrat, protagoniza un acto electoral en Torrevieja. Paseo de Vistalegre, s/n. (Texto)(Foto)

11:30h.- Bruselas (Bélgica).- ELECCIONES EUROPEAS/JxCat.- El número uno de Junts al Parlamento Europeo, Toni Comín, interviene en el ciclo de ruedas de prensa de campaña con los cabezas de lista a las elecciones europeas organizado por la Agencia EFE. Residence Palace-Sala Passage. (Texto)(Foto)(Vídeo)(Audio)(Directo)

11:30h.- Soria.- ELECCIONES EUROPEAS/EXISTE.- El cabeza de lista de la coalición Existe, Tomás Guitarte, junto a los candidatos de Soria ¡Ya!, protagoniza un acto de campaña en Soria. Plaza Mariano Granados. (Texto) (Foto)

13:00h.- Berantevilla (Álava).- ELECCIONES EUROPEAS/PP.- El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, interviene en un acto electoral en Berantevilla (Álava) tras una visita a la empresa Aernnova Aeroestructuras. Aernnova (Texto) (Foto)

18:30h.- Sabadell (Barcelona).- ELECCIONES EUROPEAS/SUMAR.- Acto central de Comuns Sumar en Sabadell, con la vicepresidenta del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz, la cabeza de lista de Sumar al Parlamento Europeo, Estrella Galán, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y el candidato de los comunes a las elecciones europeas Jaume Asens. Plaça del Pi. (Texto)(Foto)(Vídeo)

19:00h.- Los Alcázares (Murcia).- ELECCIONES EUROPEAS/PSOE.- Mitin del secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la cabeza de lista del partido al Europarlamento, Teresa Ribera. Plaza del Espejo (Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

19:00h.- Pamplona.- ELECCIONES EUROPEAS/GEROA BAI.- Acto central de campaña de Geroa Bai con la participación de la cabeza de lista Amaia Arrizabalaga, junto con Oihane Agirregoitia, Unai Hualde y Uxue Barkos. Bosquecillo, Taconera. (Texto)

19:00h.- Sant Antoni (Ibiza).- ELECCIONES EUROPEAS/PP.- La cabeza de lista del PP para las elecciones europeas, Dolors Montserrat, protagoniza un mitin en Ibiza (declaraciones previas a las 17.30 en Vara de Rey). Plaza norte de la iglesia. (Texto)(Foto)

19:00h.- Pamplona.- ELECCIONES EUROPEAS/BILDU.- EH Bildu celebra su acto central de campaña a las elecciones europeas con las intervenciones del coordinador general, Arnaldo Otegi; el cabeza de lista, Pernando Barrena; y la candidata, Bakartxo Ruiz, así como de la candidata de ERC a las elecciones europeas, Diana Riba, y la parlamentaria galega y representante de la ejecutiva del BNG, Montse Prado. Baluarte. (Texto) (Foto)

20:00h.- Gijón.- ELECCIONES EUROPEAS/PP.- El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, participa en Gijón en un mitin por las elecciones europeas junto a la candidata número 15, Susana Solís, y al líder de los populares asturianos, Álvaro Queipo. Paseo de Begoña. (Texto)(Foto)(Vídeo)

20:00h.- Sevilla.- ELECCIONES EUROPEAS/PODEMOS.- La cabeza de lista de Podemos a las elecciones europeas, Irene Montero, participa en un acto de campaña electoral, junto al candidato Diego Cañamero. Muelle de la Sal

22:00h.- Las Palmas de Gran Canaria.- ELECCIONES EUROPEAS/VOX.- El presidente de Vox, Santiago Abascal, y el cabeza de lista de su partido al Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, ofrecen un mitin de campaña en Las Palmas de Gran Canaria. Jardines de los Puertos Atlánticos (junto al Auditorio Alfredo Kraus). (Texto) (Foto)

ECONOMÍA

Madrid.- ESPAÑA DÉFICIT.- El Ministerio de Hacienda publica los datos de déficit público hasta marzo y los del Estado hasta abril. (Texto) (Infografía)

09:00h.- Madrid.- TURISMO ALOJAMIENTOS.- El Instituto Nacional de Estadística (INE) publica la encuesta de ocupación en alojamientos turísticos extrahoteleros (apartamentos, campings, alojamientos de turismo rural y albergues) correspondiente a abril de 2024. (Texto)(Infografía)

10:00h.- Madrid.- TRANSPORTE AÉREO.- Turespaña publica la nota de capacidades aéreas correspondiente al mes de junio de 2024.

10:45h.- València.- SINDICATOS UGT.- El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, y el secretario general de UGT-PV, Ismael Sáez, atienden a los medios de comunicación antes del inicio de la asamblea general de UGT-PV. Sede de UGT, c/ Arquitecto Mora, 7 (Texto)

10:30h.- Tarragona.- INDUSTRIA EMPRESAS.- El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, interviene en la presentación de la décima edición de la 'Guía de Excelencia Empresarial Tarragona 2024', editada por el Diari de Tarragona. Teatret del Serrallo.

11:15h.-Logroño.- TRANSPORTE FERROVIARIO.- El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, se reúne con el presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, para analizar las infraestructuras ferroviarias de la región. Sede del Gobierno de La Rioja C/ General Vara del Rey, 3. Rueda de prensa a las 11:15h.(Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

16:30h.- Constantí (Tarragona).- GOBIERNO INDUSTRIA.- El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, visita a la empresa AFEPASA. A su llegada, atiende a los medios de comunicación. Carrer d´Europa, 1-7.

12:30h.- Tarragona.- GOBIERNO INDUSTRIA.- El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, interviene en la inauguración de la 65ª edición de la 'Feria Multisectorial de Cambrils'. A su llegada, atiende a los medios de comunicación. Plaça del Setge, en Cambrils.

12:40h.- Burgos.- TRANPORTE AUTOVÍAS.- El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, visita las obras de la autovía A-12, en el tramo entre Santo Domingo de la Calzada y Villamayor del Río (Burgos). (Cobertura gráfica).

JUSTICIA Y SEGURIDAD

09:30h.- San Sebastián.- CRIMEN ANCIANA.- El juicio contra una mujer acusada de acabar con la vida de una anciana nonagenaria aquejada de demencia a la que cuidaba en una vivienda de Zumaia (Gipuzkoa) arranca en la Audiencia Provincial con la elección del jurado. Audiencia de Gipuzkoa. (Texto) (Vídeo)

09:30h.- Valladolid.- JUICIO ASESINATOS.- Constituyen el jurado popular que deliberará sobre la culpabilidad de un hombre acusado de asesinar con un fusil a un vecino y al que fuera teniente coronel de la Unidad Especial de Intervención de la Guardia Civil el 1 de julio de 2022 en Santovenia de Pisuerga. Audiencia Provincial de Valladolid (Texto) (Foto)

11:00h.- Badajoz.- POLÍTICA DEFENSA.- Acto de despedida de las unidades militares de la Brigada Extremadura XI que forman parte del contingente 'eFP XV' con destino a Letonia. Base militar 'General Menacho'. (Texto)

11:15h.- Madrid.- SUMAR JUSTICIA.- El portavoz adjunto de Sumar, Enrique Santiago, presenta en una rueda de prensa una iniciativa parlamentaria sobre Justicia que registrará su grupo en la mañana de este viernes. Sala de Conferencias de Prensa del Congreso. Carrera de San Jerónimo, s/n. (Texto)

11:30h.- Madrid.- INSTITUCIONES PENITENCIARIAS.- El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, preside la clausura del Curso de Funcionarios Enfermeros y Facultativos de Instituciones Penitenciarias, en la sede del Ministerio.

13.00h.- Madrid.- ESPAÑA UCRANIA.- El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, recibe a una delegación del Ministerio del Interior de Ucrania, en la sede del Ministerio.

19:30h.- Madrid.- FERIA DEL LIBRO.- El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, asiste a la inauguración del ciclo de conciertos de 'Las mil y una noches' de la Feria del Libro. Casa Árabe.

SOCIEDAD

09:30h.- Madrid.- DERECHO MEDIOAMBIENTE.- Jornada sobre El objetivo climático de la UE para 2040: el papel de la ciencia y la respuesta política, a solicitud del Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA). Congreso. Sala Ernest Lluch

09:30h.- Alicante.- FORO ALICANTE.- La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, participa en el desayuno informativo del Foro Alicante, que organiza el diario Información, en Casa Mediterráneo.

10:30h.- San Sebastián.- DÍA TABACO.- La ONG Sufrider España presenta la campaña de recogida de colillas en las playas con motivo del Día Mundial sin Tabaco. Tienda Ternua. c/Hernani 27

11:00h.- València.- SALUD ALERGIAS.- Congreso de la Academia Europea de Alergología e Inmunología Clínica. Feria Valencia, Salón Almería, Nivel 3 Pabellón 2 (Texto)

11:00h.- Badajoz.- RELIGIÓN MUJERES.- Cristina Moreira, autoproclamada primera presbítera católica de España, ofrece una chala coloquio organizada por el colectivo 'Revuelta de Mujeres en la Iglesia'. Edificio VS22 (CajaBadajoz)

11:00h.- Madrid.- DÍA TABACO.- En el marco del Día Mundial Sin Tabaco, la Asociación Española contra el Cáncer y la Fundación Lo Que de Verdad Importa presentan el Proyecto ZERO, una iniciativa que reúne a más de 60 activistas, de 15 a 21 años, y que liderarán el Primer Movimiento Libre de Tabaco. Escuela de Negocios (Calle Viriato, 20 - Bajo (Texto)

11:30h.- Madrid.- SOCIEDAD FAMILIA.- La ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego, inaugura la Jornada organizada en el Congreso por 'Mamás en acción' para presentar la campaña 'Ni un niño sin familia'. Congreso

11:30h.- Madrid.- SANIDAD MÉDICOS.- La ministra de Sanidad, Mónica García, se reúne con el presidente de Metges de Cataluña, Jaume Cruz, en la sede del Ministerio.

11:30h.- Elche (Alicante).- CIENCIA ESPACIO.- La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, visita PLD Space en Elche. c/Nicolás Copérnico, 70. A las 18:00h. visita el Ayuntamiento de Elda y el refugio antiaéreo de la Guerra Civil; tras la visita, atiende a los periodistas. Plaza de Arriba. (Texto)

12:00h.- Salamanca.- UNIVERSIDAD SALAMANCA.- Juan Manuel Corchado toma posesión como rector de la Universidad de Salamanca para los próximos 6 años. Paraninfo Universidad de Salamanca. (Texto)(Foto) (Vídeo)

12:00h.- Madrid.- JUVENTUD CLIMA.- La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, interviene en la presentación de 'El Futuro es Clima: Por una nueva gobernanza', organizado por Demos Lab. Espacio Bertelsmann. C/ O´Donnell 10.

17:00h.- Madrid.- ENFERMEDADES RARAS.- Un centenar de expertos en enfermedades hematológicas raras se reúnen en el congreso 'For Them', organizado por La biofarmacéutica Sobi. Hotel Riu Plaza de España (Sala Madrid 1)

CULTURA Y TENDENCIAS

11:00h.- Madrid.- FERIA LIBRO MADRID.- La reina Letizia inaugura la 83 edición de la Feria del Libro, que permanecerá abierta hasta el 16 de junio. Acude el ministro de Cultura, Ernest Urtasun. Parque del Retiro. (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:00h.- Málaga.- ESPECTÁCULOS TEATRO.- Antonio Banderas presenta el musical 'Tocando nuestra canción', la cuarta producción del Teatro del Soho Caixabank, que protagonizan Miquel Fernández y María Adamuz. c/ Córdoba, 13. (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:00h.- Madrid.- ROCÍO JURADO.- Rocío Carrasco presenta el musical sobre su madre, Rocío Jurado, que ella ha creado y que arranca nueva gira, con su paso por ciudades como Madrid los días 28, 29 y 30 de junio. Teatro Albéniz. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

12:00h.- Puente Viesgo (Cantabria).- ALBERTO MÓNACO.- El príncipe Alberto de Mónaco visita el Centro de Arte Rupestre, coincidiendo con la exposición que le dedica a su tatarabuelo, mecenas de las ciencias y patrocinador de los pioneros de la arqueología. Diseminado Puente Viesgo, 26. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

13:00h.- Madrid.- PHOTOESPAÑA 2024.- Presentación de la exposición ‘Las hijas de Minerva’, de Laura San Segundo y Alejandría Cinque, que forma parte de PHotoESPAÑA 2024. Museo del Romanticismo. (Texto)

18:00h.- Alhaurín el Grande (Málaga).- PREMIOS LATINO.- Gala de celebración de los Premios Latino, a la que acudirán cantantes como Martirio, Jorge González, Lorena Gómez o Antonio José. Teatro Antonio Gala.

19:00h.- Madrid.- TOROS SAN ISIDRO.- Corrida de la Feria de San Isidro con toros de la ganadería de Santiago Domecq para los diestros Uceda Leal, Alejandro Talavante y Borja Jiménez. Plaza de Las Ventas. (Texto) (Foto)

19:30h.- Madrid.- FERIA LIBRO.- El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, asiste a la inauguración del ciclo de conciertos de 'Las mil y una noches' de la Feria del Libro. Casa Árabe.

20:30h.- Málaga.- ESPECTÁCULOS CIRCO.- Cirque du Soleil trae el espectáculo 'Alegría. Bajo una nueva luz'. Carpa en el recinto ferial Cortijo de Torres.

21:45h.- Barcelona.- PRIMAVERA SOUND.- Segunda jornada de Primavera Sound, con Lana del Rey, The National y Disclosure como cabezas de cartel. Asiste el ministro de Cultura, Ernest Urtasun. Parc del Fòrum. (Texto) (Foto) (Vídeo)

22:00h.- Marbella (Málaga).- MARC ANTHONY.- El salsero Marc Anthony actúa en el festival Oasis Marbella Fest en el inicio de su gira en España. (Texto) (Foto) (Vídeo)

