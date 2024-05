Organización proisraelí recurre la postura de la Universidad de Valencia sobre Palestina

València, 31 may (EFE).- La organización proisraelí Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM) ha presentado un recurso contra la decisión de la Universitat de València (UV) de reafirmar su compromiso con Palestina, al considerar que "vulnera flagrantemente" el "derecho a la igualdad y la no discriminación reconocida en la Constitución española" y debe tener "respuesta en los tribunales".

El Consejo de Gobierno de la Universitat de València reafirmó el pasado 28 de mayo el compromiso de la institución con Palestina, que se materializó con la aprobación de tres convenios de colaboración con universidades palestinas, así como anunció su decisión de no firmar ningún acuerdo con instituciones ni centros de investigación de Israel hasta que no acaben los "crímenes de lesa humanidad".

ACOM, tras un acuerdo de su Asamblea General Extraordinaria, ha informado en un comunicado de que ha presentado este viernes un recurso contencioso-administrativo contra el pronunciamiento de la Universitat de València.

En este posicionamiento, la institución académica también se compromete a exigir un "alto el fuego a Palestina, inmediato y permanente" y el inicio de un proceso de paz "desde el diálogo y la negociación que, con el apoyo de la comunidad internacional y el impulso de las Naciones Unidas, de una respuesta permanente a la cuestión palestina-israelí".

La UV también reivindica que el Estado de Israel "respete el Derecho Internacional y permita la entrada en Gaza de toda la ayuda humanitaria" y que se articulen las medidas que correspondan por parte de las instancias internacionales "para emprender la reconstrucción y recuperación del territorio palestino".

Asimismo, la Universidad se compromete a "no firmar ningún acuerdo ni convenio de colaboración con instituciones, universidades y centros de investigación israelíes, mientras que no acaben los crímenes de lesa humanidad contra el pueblo palestino y la violación sistemática y masiva de los Derechos Humanos".

Al respecto, la UV indica que aunque no actualmente no tiene ningún convenio con universidades israelíes, "no emprenderá futuras colaboraciones mientras no haya un completo respecto a los derechos de la población palestina reconocidos por los tratados e instrumentos internacionales".

Asimismo, acuerda reclamar a la Unión Europea que no permita el acceso israelí a la financiación de I+D de programas europeos, al tiempo que declara que intensificará la cooperación con el sistema científico y de educación superior palestino.

En el posicionamiento se establece la revisión de posibles relaciones con entidades o empresas que no cumplan con el Derecho Internacional Humanitario, así como la incorporación a la compra pública de la UV cláusulas de carácter social para evitar la concurrencia de empresas que se benefician de la violación de los Derechos Humanos, de acuerdo con las recomendaciones y orientaciones de Naciones Unidas.

Finalmente, acuerda instar al Gobierno de España a la suspensión de la cooperación militar y exportación de armas a Israel, y a la recuperación de la jurisdicción universal "para impedir la impunidad de los crímenes de guerra, lesa humanidad y genocidio".EFE

