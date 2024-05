Albares garantiza que España no ha autorizado a Ucrania a usar armas donadas contra Rusia

Praga (República Checa), 31 may (EFE).- El ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, aseguró este viernes que Ucrania no ha solicitado la autorización de Madrid para poder atacar territorio ruso con las armas que España le dona, de modo que el Gobierno no ha dado ese permiso.

"Esa solicitud no se ha producido y, por lo tanto, el material que estamos entregando es un material para que Ucrania pueda defenderse y defender su territorio", declaró el político a su llegada a la reunión informal de titulares de Exteriores de la OTAN que se celebra en Praga.

Albares recalcó que no se ha producido "esa autorización" de Madrid para que Ucrania ataque con las armas españolas territorio ruso. EFE

