Temas del día de EFE España del miércoles 29 de mayo de 2024

Madrid - El reconocimiento de Palestina como Estado sigue en el centro del debate político en España, en un día en el que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, recibe al primer ministro palestino, Mohamed Mustafa, y a varios ministros de Asuntos Exteriores de países árabes del llamado Grupo de Contacto Árabe para Gaza.

Madrid - El cabeza de lista y eurodiputado de Vox, Jorge Buxadé, ofrece una rueda de prensa dentro del ciclo de comparecencias organizado por la Agencia EFE con los candidatos de los partidos a las elecciones europeas del próximo 9 de junio.

Madrid - La cabeza de lista de Podemos a las elecciones europeas y exministra, Irene Montero, ofrece una rueda de prensa dentro del ciclo de comparecencias organizado por la Agencia EFE con los candidatos de los partidos a los comicios del próximo 9 de junio.

ESTRATEGIA CUIDADOS

Madrid - La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, y el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, presentan la Estrategia estatal para un nuevo modelo de cuidados que aprobará en breve el Consejo de Ministros y que prima la atención con apoyos en los hogares frente al modelo de grandes residencias.

PREMIOS PRINCESA COOPERACIÓN

Oviedo - El jurado del Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional 2024 da a conocer al ganador de este galardón, que en las ediciones más recientes ha recaído en la Iniciativa Medicamentos para Enfermedades Desatendidas o la exregatista británica e impulsora de la economía circular, Ellen MacArthur.

INMIGRACIÓN CANARIAS (Crónica)

Las Palmas de Gran Canaria - Después de aquellos ocho días sin ver más que olas, espuma y horizonte, entre los hombres del cayuco empezó a extenderse el pálpito de que el patrón se había perdido, de modo que cuando un muchacho gritó que veía una isla, sus compañeros de estribor se levantaron como un resorte para mirar y unos cuantos más se les echaron encima. Así se perdieron 51 vidas. José María Rodríguez

TAYLOR SWIFT

Madrid - En medio de un gran dispositivo de seguridad, Taylor Swift celebra uno de los conciertos más esperados del año en España, la primera de las dos únicas citas que ofrecerá en el renovado estadio Santiago Bernabéu como parte de la gira que más ha recaudado en la historia de EE.UU., 'The eras tour'.

AC/DC

Sevilla - El mítico grupo de rock AC/DC ofrece uno de sus dos conciertos en el estadio de la Cartuja, únicas apariciones en España de la gira 'Power up tour" de la banda liderada por Angus Young.

PHOTOESPAÑA 2024

Madrid - Inauguración oficial de PHotoESPAÑA 2024 y presentación de la exposición de Paloma Navarés 'Luz de intuición', en la que examina el mundo de la mujer con una peculiar puesta en escena que combina fotografía, vídeo, sonido y luz en singulares instalaciones, esculturas, objetos, 'collages' y escenografías.

AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

09:00h.- Madrid.- CONGRESO CONTROL.- Sesión de control al Gobierno en el Congreso. El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, responde a varias preguntas de los portavoces de la oposición. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio) (Directo)

09:00h.- Madrid.- PLENO SENADO.- Reunión del pleno del Senado. Debate de mociones, proposiciones de ley y dictámenes. (Texto) (Foto)

10:30h.- Madrid.- ESPAÑA PALESTINA.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reúne con el primer ministro palestino, Mohamed Mustafa, y varios ministros de Asuntos Exteriores árabes del Grupo de Contacto Árabe para Gaza. Asiste el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares. Palacio de la Moncloa. (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:40h.- Madrid.- ISRAEL PALESTINA.- El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, participa en la reunión de los ministros del grupo de contacto árabe para Gaza. Al inicio de la reunión realiza una declaración junto al primer ministro y titular de Asuntos Exteriores de Palestina, Mohammad Mustafa, y el ministro de Exteriores de Arabia Saudí, Faisal bin Farhan bin Abdullah Al Saud. Ministerio. Palacio de Viana. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio) (Directo)

13:30h.- Madrid.- ESPAÑA PALESTINA.- Acto con la sociedad civil palestina en el que participan diputados de varios grupos parlamentarios. Congreso.

15:45h.- Madrid.- ESPAÑA PALESTINA.- La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, se reúne con el secretario general de Iniciativa Nacional Palestina, Mustafa Barghouti. Ministerio.

16:00h.- Madrid.- COMISIÓN KOLDO.- Comparecencia en la comisión de investigación del caso Koldo del director general de Enajenación de Materiales Ferroviarios (Emfesa), Vicente Calzado. Senado. (Texto)

17:00h.- Madrid.- BICAMERALISMO JORNADAS.- Jornada sobre el 'Bicameralismo en el Estado de Derecho', organizado por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC). Plaza de la Marina Española, 9.

18:00h.- Barcelona.- PARTIDOS PSC.- El primer secretario del PSC, Salvador Illa, inaugura la jornada 'Una respuesta democrática para combatir las estrategias de comunicación y desinformación de la extrema derecha'. Casal Socialista Joan Reventós. c/ Pallars, 191). (Texto)

19:00h.- Sevilla.- POLÍTICA LIBRO.- Presentación del libro 'España, terra incognita. El asedio a la democracia', del eurodiputado y exministro de Asuntos Exteriores José Manuel García-Margallo y el exsecretario de Estado para la Unión Europea Fernando Eguidazu. Cámara de Comercio. Plaza de la Contratación, 8.

19:00h.- Madrid.- ABDICACIÓN ANIVERSARIO.- El exjefe de la Casa del Rey Rafael Spottorno y la ex vicesecretaria general del PSOE Elena Valenciano participan en un coloquio sobre el décimo aniversario de la abdicación de Juan Carlos I, organizado por el Ateneo de Madrid. c/ Prado, 1. (Texto) (Foto)

19:15h.- Madrid.- REY EDUCACIÓN.- felipe VI asiste al 'Lakefield Foundation Trustee Meeting' del Lakefield College, internado y colegio de día de renombre mundial en Ontario (Canadá) donde estudió el curso 1984-1985. c/ Alcalá, 15. (Texto) (Foto) (Vídeo)

20:00h.- Madrid.- ECONOMÍA LATINOAMÉRICA.- El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, participa en el 50 aniversario de la Declaración de Madrid y el lanzamiento del Capítulo Europeo del programa BID para las Américas. Asiste la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.. Casa de América.

ELECCIONES EUROPEAS

09:00h.- Madrid.- ERC.- La cabeza de lista de ERC, Diana Riba, ofrece una conferencia organizada por Tribuna Nueva Economía Fórum y presentada por el exconseller Ernest Maragall. Hotel Mandarin Oriental Ritz. (Texto)

09:15h.- Gernika (Bizkaia).- SUMAR.- La cabeza de lista de Sumar, Estrella Galán, y los candidatos Manu Pineda y Andeka Larrea, junto a la representante de Sumar en Euskadi, Alba García, realizan una visita guiada al Museo de la Paz. A las 10:15 horas harán declaraciones. Foru Plaza, 1.

09:30h.- Madrid.- VOX.- Rueda de prensa en la Agencia EFE del cabeza de lista de Vox, Jorge Buxadé. Avd. Burgos, 8. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio) (Directo)

10:00h.- Estada (Huesca).- EXISTE.- El candidato por la coalición Existe, Valero Aguayos, comparece ante los medios. Conjunto escultórico Éxodo.

10:00h.- Avilés.- PP.- La cabeza de lista del PP, Dolors Montserrat, participa en un acto sobre industria. (Solo gráficos). Cámara de Comercio. (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:00h.- Madrid.- PODEMOS.- Rueda de prensa en la Agencia EFE de la cabeza de lista Podemos, Irene Montero. Avd. Burgos, 8. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio) (Directo)

12:30h.- Ljubljana (Eslovenia).- JUNTS.- El cabeza de lista de Junts, Toni Comín, participa en una mesa redonda con el título 'The future (cooperation) of small nations in the European Union', con políticos eslovenos como Milan Kucan, Ivo Vajgl y Milan Brglez. Office of MEP Brglez. Trubarjeva, 26. (Texto)

13:00h.- Oviedo.- PP.- La cabeza de lista del PP, Dolors Montserrat, participa en un acto con militantes acompañada del presidente del partido en Asturias, Álvaro Queipo, y del alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli. Plaza de Trascorrales. (Texto) (Foto) (Vídeo)

17:45h.- Bilbao.- SUMAR.- La cabeza de lista de Sumar, Estrella Galán, y los candidatos Manu Pineda y Andeka Larrea, junto a la representante de Sumar en Euskadi, Alba García, visitan Sader.

19:00h.- Amurrio (Álava).- PNV.- Acto electoral del PNV con las intervenciones de la candidata Ohiane Agirregoitia y del presidente del partido, Andoni Ortuzar. Espacio GUK. (Texto) (Foto) (Vídeo)

19:00h.- Bruselas.- PSOE.- La cabeza de lista del PSOE, Teresa Ribera, participa en un diálogo con el candidato del Partido de los Socialistas Europeos (PES) para presidir la Comisión, Nicolas Schmit. Rue Jacques de Lalaing, 29.

19:00h.- Alsasua (Navarra).- EH BILDU.- EH Bildu realiza un acto político con el cabeza de lista, Pernando Barrena, y la portavoz en Navarra, Laura Aznal. Plaza

19:00h.- Granada.- PSOE.- El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero participa en un acto de campaña junto a la eurodiputada y candidata Lina Gálvez. Parque Federico García Lorca. (Texto) (Foto) (Vídeo)

19:30h.- Madrid.- ERC.- Acto de campaña de la cabeza de lista de Ahora Repúblicas, Diana Riba, de ERC, acompañada del presidente de ese partido, Oriol Junqueras, del diputado de EH Bildu Oskar Matute, el diputado del BNG Néstor Rego y la candidata de Ara Eivissa, Mercè Chumillas. Círculo de Bellas Artes. (Texto) (Foto) (Vídeo)

20:00h.- Valladolid.- VOX.- El candidato de Vox, Jorge Buxadé, participa en un acto de campaña. Plaza de la Universidad. (Texto) (Foto)

ECONOMÍA

09:00h.- Madrid.- COMERCIO MINORISTA.- El INE publica los índices del comercio al por menor de abril. (Texto)

09:00h.- Palma.- TURISMO CONGRESO.- Congreso de turismo. MyT Summit. Hotel Valparaíso.

09:45h.- Madrid.- VISA ORO.- Transparencia Internacional España organiza un evento para discutir los impactos y riesgos de las Golden Visas y reclamar una revisión exhaustiva de la ley, que tenga en cuenta los impactos negativos en relación con el mercado inmobiliario y los graves riesgos en corrupción, blanqueo de capitales y fraude. c/ Fortuny, 53.

10:00h.- Madrid.- BANCA DEPÓSITOS.- El Banco de España actualiza los datos sobre los depósitos guardados por familias y empresas en las entidades financieras hasta finales del mes de abril. (Texto)

10:00h.- Barcelona.- EMPRESAS INNOVACIÓN.- El congreso Trend Builders, organizado por la Asociación de Empresas del Gran Consumo (Aecoc) y Trivu, analiza las tendencias de innovación en el gran consumo, la restauración y el retail. TBS Education Barcelona. c/ Veneçuela, 116.

12:00h.- Madrid.- PRODUCCIÓN INDUSTRIAL.- El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, interviene en el evento sobre la Reserva Estratégica basada en las Capacidades Nacionales de Producción Industrial (RECAPI). Ministerio.

12:00h.- Madrid.- NAVARRA ECONOMÍA.- El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, recibe al consejero de Economía de Navarra, José Luis Arasti Pérez. Ministerio.

12:00h.- Pamplona.- SINDICATOS LAB.- LAB informa sobre su propuesta para un sistema de pensiones público propio para Euskal Herria. Condestable.

12:00h.- Madrid.- BANCA INNOVACIÓN.- Funcas, junto a Google, organiza una sesión para hablar del impacto de la inteligencia artificial en los procesos de digitalización bancaria.

12:30h.- Madrid.- EDUCACIÓN FINANCIERA.- El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo; la presidenta de la AEB, Alejandra Kindelán, y altos cargos del Banco de España, la CNMV y el Tesoro, entre otros, participan en el acto del 10 º aniversario del programa ‘Tus finanzas, tu futuro’. CUNEF Universidad. c/ Almansa, 101.

13:00h.- Madrid.- VIVIENDA ARAGÓN.- La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, se reúne con el consejero de Fomento, Vivienda, Movilidad y Logística del Gobierno de Aragón, Octavio López. Ministerio. (Texto)

13:30h.- Madrid.- EMPRESAS GESTIÓN.- El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, interviene en el XXXI Foro Club Excelencia en Gestión. Universidad Camilo José Cela. Campus Castellana. c/ Juan Hurtado de Mendoza, 4.

16:00h.- Madrid.- CABIFY RESULTADOS.- El presidente ejecutivo y fundador de Cabify, Juan de Antonio, y el CFO de la compañía, Juan Barbolla, presentan los resultados de la compañía en 2023 Cabify. C/ Pradillo 42.

JUSTICIA Y SEGURIDAD

Madrid.- INTERIOR SEGURIDAD.- La Comisión de Interior del Congreso debate proposiciones de ley sobre temas diversos, desde la declaración del Campo de Gibraltar como Zona de especial singularidad, al reconocimiento de los policías y guardias civiles como profesiones de riesgo. (Al finalizar el pleno).

09:00h.- Madrid.- AUDIENCIA NACIONAL.- El Senado debate la toma en consideración de la proposición de ley del PP para modificar la Ley del Poder Judicial, con el objetivo de delimitar las competencias de la Audiencia Nacional para el enjuiciamiento de los delitos de narcotráfico, blanqueo de capitales, trata y tráfico de personas por organizaciones criminales.

09:00h.- Madrid.- GOBIERNO VIAJES.- El Senado debate una moción del PP por la que se denuncia "el uso de carácter privado y de partido de los medios de transporte aéreo públicos dependientes del Ministerio de Defensa por parte de los miembros del Gobierno, y se insta al Ejecutivo a la adopción de determinadas medidas para regular y dar transparencia a su utilización".

10:00h.- Madrid.- JUSTICIA NOMBRAMIENTOS.- El Consejo Fiscal elige al fiscal de Sala de lo Militar del Tribunal Supremo, una vez que el Gobierno ejecutó la sentencia del Alto Tribunal que anuló la designación de la exministra de Justicia Dolores Delgado para ese cargo. (Texto)

12:00h.- Madrid.- JUSTICIA BECAS.- El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, interviene en el acto de presentación de las Becas SERÉ para la preparación de oposiciones a las Carreras Judicial y Fiscal, al Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia y al Cuerpo de abogados del Estado. c/ Fray Luis de León, 11. (Texto) (Foto) (Vídeo)

17:00h.- Corias (Cangas del Narcea, Asturias).- ESCUELA JUDICIAL.- Los presidentes de los tribunales superiores de justicia de Cantabria, José Luis López del Moral; Asturias, Jesús María Chamorro, y Castilla y León, José Luis Concepción Rodríguez, asisten a la apertura del XVII encuentro de jueces y magistrados de estas tres comunidades autónomas, en la que la titular del TSJ de Extremadura, María Félix Tena, hablará sobre 'El principio de igual en las jurisdicciones'. Parador.

18:00h.- Madrid.- ESPAÑA UCRANIA.- La ministra de Defensa, Margarita Robles, mantiene una reunión, por videoconferencia, con la Guardia Militar de Fronteras de Ucrania.

SOCIEDAD

09:30h.- Avilés.- DIGITALIZACIÓN AGUA.- El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, y la consejera de Transición Ecológica, Nieves Roqueñí, inauguran unas jornadas sobre 'La gestión digitalizada del agua'. Centro Niemeyer. (Texto)

09:30h.- Madrid.- SALUD TABACO.- El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, inaugura la jornada 'Protegiendo a los más jóvenes', que reúne a los más reputados expertos en la lucha contra el tabaquismo con motivo del Día Mundial Sin Tabaco. Ministerio de Sanidad. (Texto)

09:45h.- Fuenlabrada (Madrid).- ATENCIÓN DOMICILIARIA.- Tercer congreso internacional de atención domiciliaria. Junta Municipal del Distrito Vivero Hospital. Avd. Hospital, 2. (Texto)

10:00h.- Madrid.- SALUD TABACO.- La Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) presenta el tercer estudio sobre los tratamientos farmacológicos del tabaquismo en una jornada en la que participan profesionales sanitarios de distintas sociedades científicas, asociaciones de pacientes, organizaciones contra el tabaquismo y responsables de administraciones públicas. c/ General Lacy, 23 bis. (Texto)

10:00h.- Madrid.- SALUD CÁNCER.- La Asociación de Afectados por Cáncer de Ovario y otros Tumores Ginecológicos (aSACO) y la Alianza MSD-AZ presentan la campaña sobre cáncer de ovario 'Tiempo para cumplir ilusiones'. Hotel Índigo. c/ Silva, 6.

10:00h.- Santander.- EDUCACIÓN GITANOS.- La Fundación Secretariado Gitano da a conocer un informe que refleja la situación educativa del alumnado gitano. Parlamento.

10:30h.- Alcobendas (Madrid).- EMPRENDIMIENTO INNOVADOR.- La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, interviene en la presentación del informe 'La brecha de género en el emprendimiento innovador de España', organizado por Redeia. Paseo del Conde de los Gaitanes, 177.

10:30h.- Madrid.- JUVENTUD LIBRO.- Desayuno de prensa para presentar el libro 'Inmadurez colectiva', del psicólogo Javier Urra, junto al decano del Colegio de la Psicología de Madrid. Cuesta de San Vicente, 4.

11:00h.- Barcelona.- INVESTIGACIÓN ESQUIZOFRENIA.- Publicación de un estudio internacional, en el que ha participado el Hospital del Mar, que abre la puerta a nuevos tratamientos personalizados para las personas con esquizofrenia. (Texto)

11:00h.- Málaga.- COLUMNA VERTEBRAL.- Presentación del 38 congreso de la Sociedad Española de Columna Vertebral (GEER) sobre patologías de esta parte del cuerpo, que crecen entre toda la población y particularmente entre los jóvenes, impulsadas por la obesidad, el sedentarismo y los cambios posturales asociados a las pantallas y el uso continuo de móviles. Palacio de Ferias y Congresos. (Texto)

11:30h.- Barcelona.- MEDIO AMBIENTE.- Entidades sociales y ambientales de Cataluña reclaman en un manifiesto la restitución del Departamento de Medio Ambiente con rango de vicepresidencia. Rueda de prensa telemática. (Texto)

12:00h.- Oviedo.- PREMIOS PRINCESA COOPERACIÓN.- El jurado del Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional 2024 da a conocer al ganador del galardón. Hotel Barceló. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

12:00h.- Madrid.- CÁNCER PULMÓN.- La Asociación para la Investigación del Cáncer de Pulmón en Mujeres (ICAPEM) presenta una aplicación para dejar de fumar. Hotel Petit Palace Savoy Alfonso XII. (Texto)

12:30h.- Madrid.- ESTRATEGIA CUIDADOS.- El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, inaugura la jornada 'Cuidados con derechos. Hacia un nuevo modelo', que a las 13:10 horas clausura la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. Asiste la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego. El ministro Bustinduy atiende a los medios de comunicación a su llegada. Ateneo. c/ Prado, 21. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

12:30h.- Madrid.- PROSTITUCIÓN CONGRESO.- Un grupo de diputadas de Sumar se reúne con mujeres en situación de prostitución. Congreso.

16:00h.- Madrid.- INTERNET VULNERABILIDAD.- El director del Incibe, Félix Barrio, interviene en las jornadas 'Cibervulnerabilidad', organizadas por Cruz Roja para analizar cómo fortalecer la seguridad digital, especialmente en los colectivos más vulnerables. Telemático.

CULTURA Y TENDENCIAS

11:00h.- Barcelona.- TNC TEMPORADA.- El Teatre Nacional de Catalunya da a conocer su programación para la Temporada 2024/2025. TNC. (Texto) (Foto)

11:00h.- Madrid.- TEATRO ESTRENO.- Juan Mayorga, director artístico del Teatro La Abadía presenta 'El traje', de Juan de Cavestany e interpretada por los actores Javier Gutiérrez y Luis Bermejo. C/ Fernández de los Ríos, local 44. (Texto)

11:00h.- Madrid.- PREMIO TAUROMAQUIA.- El Senado debate y vota una moción del PP por la que se insta al Gobierno a convocar el Premio Nacional de Tauromaquia del año 2024 y restablecer la Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes para la Tauromaquia, suprimida en el año 2023. Senado (Texto)

11:00h.- Madrid.- PHOTOESPAÑA 2024.- Inauguración Oficial de PHotoESPAÑA 2024 y presentación de la exposición de Paloma Navarés, Premio Trayectoria Fundación ENAIRE 2024. Real Jardín Botánico. (Texto) (Foto)

11:30h.- València.- MUJERES ARTISTAS.- La directora adjunta del IVAM, Sonia Martínez, presenta la exposición 'El poder con que saltamos juntas. Mujeres artistas en España y Portugal entre la dictadura y la democracia’, coproducida con el Centro de Arte Moderna-Fundaçao Calouste Gulbenkian. IVAM, c/ Guillem de Castro, 118. (Texto)(Foto)

11:30h.- Pamplona.- SANFERMINES TOROS.- Presentación del cartel de toros y toreros para la Feria del Toro de San Fermín 2024. Casa de Misericordia. (Texto)

11:30h.- Cartagena (Murcia).- FOLK FESTIVAL.- Presentación del festival musical Cartagena Folk. Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy

12:00h.- Madrid.- TEATRO REAL.- El Teatro Real presenta 'La bayadera', coreografía de la danza clásica que será interpretada por el Ballet de la Staatsoper de Múnich, con la participación de la Orquesta Titular del Teatro Real bajo la dirección musical de Kevin Rhodes. Sala de Actividades Paralelas del Teatro Real (Texto)

12:00h.- Palma.- RODAJES AUDIOVISUALES.- La Asociación de Empresas Productoras de Audiovisual Internacional expone datos de inversión de rodajes en España. Can Balaguer

12:00h.- Málaga.- MUSEO VIDEOJUEGO.- El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, y el cofundador de la productora Dinamic Pablo Ruiz asisten al estreno de la nueva exposición temporal de Oxo Museo del Videojuego, dedicada a esta empresa pionera en España en el sector de los videojuegos. Plaza del Siglo, 2. (Texto) (Foto)

12:30h.- Sevilla.- BIENAL FLAMENCO.- Presentación de los espectáculos de la XXIII Bienal de Flamenco. Teatro de la Maestranza.

17:00h.- Barcelona.- PRIMAVERA SOUND.- Jornada inaugural gratuita del Primavera Sound, el festival de gran formato barcelonés que se celebra en el Parc del Fòrum hasta el 2 de junio. Parc de Fòrum. (Texto) (Foto) (Vídeo)

19:00h.- Madrid.- TOROS SAN ISIDRO.- Corrida de toros de la Feria de San Isidro, con toros de la ganadería de Juan Pedro Domecq para los diestros Morante de la Puebla, Alejandro Talavante y Pablo Aguado. Plaza de Toros de Las Ventas. (Texto) (Foto)

20:00h.- Madrid.- TAYLOR SWIFT.- Primero de los dos conciertos que ofrecerá Taylor Swift en el renovado estadio Santiago Bernabéu de Madrid dentro de 'The Eras Tour'. Estadio Santiago Bernabéu. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

21:00h.- Sevilla.- AC/DC.- Concierto de AC/DC en el Estadio de la Cartuja de Sevilla. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

