Carlos Tévez se despide de la conducción técnica de Independiente con un empate

Buenos Aires, 19 may (EFE).- Carlos Tevez se despidió este domingo de la conducción técnica de Independiente con un empate sin goles ante Platense como visitante por la segunda jornada del Torneo Liga Profesional del fútbol argentino.

"Quiero agradecer a la dirigencia por haber confiado en mí. Es un día triste y es algo que me duele. Quiero agradecer el apoyo de los jugadores y todas las personas que trabajan en club. Me trajeron para salvar a Independiente del descenso y lo logramos. No era fácil agarrar cuando agarré, ni para los hinchas ni para mí. Juntos lo sacamos adelante. Me voy conforme con mi trabajo", señaló el ahora ex entrenador del Rojo en una conferencia de prensa brindada luego del encuentro donde no aceptó preguntas.

"En el último torneo estuvimos a un gol de clasificar. Lo hemos hecho muy bien. Estoy agradecido por la confianza y el trabajo que veníamos haciendo. El club venía haciendo muchísimo. El trabajo que hicimos con los juveniles, que hoy hay cuatro o cinco en primera que le van a dar muchas satisfacciones a Independiente", aventuró.

“Por último, quiero agradecer al hincha por el respeto, ellos saben que en el momento que agarré no era fácil para ellos ni para mí. La verdad que me sentí muy bien”, concluyó el exjugador de Boca, Juventus, Manchester City, Manchester United, entre otros.

Luego de su primera experiencia en Rosario Central, Tévez deja Independiente, club en el que desembarcó en agosto del año pasado, con un total de 32 partidos dirigidos y un saldo de 14 triunfos, 11 empates y siete derrotas.

En principio el contrato de ‘Carlitos’ era por un año pero en diciembre de 2023 renovó su vínculo hasta diciembre de 2026. Sin embargo, el viernes le comunicó a los dirigentes su intención de dejar el cargo luego del compromiso de este domingo.

La salida del ‘Apache’ había sido oficializada este sábado por el club de Avellaneda en un comunicado que expresaba: “Carlos Tévez le ha comunicado al presidente del Club que ha tomado la decisión de no continuar como entrenador del plantel profesional tras el encuentro que disputaremos mañana contra Platense por la 2° fecha de la Liga Profesional 2024”.

“Desde la institución queremos destacar el compromiso y profesionalismo del cuerpo técnico saliente, quienes con valentía se hicieron cargo de un momento deportivo complejo y nos han llevado hacia un camino de nuevos objetivos que intentaremos alcanzar en el corto plazo”, añadía el mensaje publicado en las redes del club de Avellaneda.

A partir de mañana la conducción técnica del club quedará en forma interina en manos de Hugo Tocalli y la intención de la dirigencia es tomarse un tiempo para definir el sucesor de Carlos Tévez con dos opciones que pican en punta: Julio Vaccari, que la semana pasada dejó Defensa y Justicia, y Mauricio Pellegrino, que este domingo descendió a la Segunda División de España con el Cádiz. EFE

