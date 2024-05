Teresa Ribera llama a rebajar la tensión tras disparos a Fico: "Derecha y ultraderecha deben tener particular cuidado"

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha defendido este jueves rebajar la violencia verbal, la tensión y el nivel de descalificativos, un día después de los disparos que recibió el primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico. Así, ha resaltado que hay que hacer un "llamamiento muy firme y serio" a todos los partidos para "frenar esta espiral" y ha añadido que "la derecha y ultraderecha deben tener particular cuidado". Durante su participación en el IV foro de Fondos Europeos de elDiario.es, Ribera ha asegurado que "hay que hacer algo para reducir este tipo de situaciones clarísimamente" y ha añadido que "ningún partido constitucionalista" y "demócrata" debería "estar alentando la violencia". "Se empieza por violencia verbal y se acaba cruzando por el camino situaciones enormemente peligrosas que deterioran no solamente la confianza en las instituciones, sino también la calidad de la democracia y el respeto a las personas", ha avisado. RECUERDA EL ASESINATO DEL LABORISTA JOE COX EN REINO UNIDO Ribera ha indicado que todo es discutible desde el punto de vista de las ideas pero "no se puede perder el respeto a nadie y no se puede estar insultando y generando irritación y agresividad permanentemente", ya que, según ha dicho, "en cualquier sitio puede aparecer cualquier persona desequilibrada" como ocurrió en el Reino Unido antes del Brexit y que acabó con la vida del laborista Joe Cox. "Hemos de recordar cómo la asesinaron, precisamente en una situación muy parecida a ésta", ha añadido. Después del tiroteo a Fico, la vicepresidenta del Gobierno ha indicado que lo que vieron este miércoles es "enormemente preocupante" y ha añadido que están todos deseando que "desde Eslovaquia lleguen buenas noticias". Dicho esto, Ribera ha recalcado que también es hora de "hacer un llamamiento muy firme" y "muy serio a todos los partidos" para "frenar esta espiral". "Y me parece que en nuestro caso derecha y ultraderecha deben tener particular cuidado". "Vamos a ver estos días una concentración de ultraderecha global en España. ¿Y qué es lo que vamos a ver otra vez? ¿Más incitación a la violencia, al cuestionamiento de las instituciones, insultos al presidente del Gobierno, al conjunto de los partidos democráticos?", se ha preguntado, en alusión a la cumbre con mandatarios de ultraderecha ha organizado Vox este fin de semana con la vista puesta en las elecciones europeas. En este sentido, la vicepresidenta y candidata del PSOE a las elecciones europeas ha insistido en que deben lograr entre todos "rebajar el nivel de descalificativos y de tensión y angustia que puede acabar generando un disgusto". "Este es un país que ha vivido ya varios magnicidios o intentos de magnicidios a lo largo de su historia y creo que se debe acabar esta violencia totalmente", ha apostillado. Al ser preguntada por el hecho de que el presidente de Argentina, Javier Milei, asista al acto de Vox pero no se vaya a reunir con Pedro Sánchez, Ribera ha señalado que "ha decidido venir en calidad de líder de una familia que entiende afín, que es la de la ultraderecha Vox en España, y no en calidad de presidente de la República Argentina, ni en calidad de representante institucional, buscando inversiones y el atractivo de su país". "Por tanto, él sabrá lo que hace", ha agregado. TELLADO ACONSEJA A TERESA RIBERA QUE MIDA SUS PALABRAS Desde Asturias, ha respondido a esas declaraciones el portavoz del Grupo Popular, Miguel Tellado, al ser preguntado por la prensa. El dirigente del PP ha recalcado que "no aceptan ninguna lección de Ribera, de Pedro Sánchez y de sus socios sobre violencia". "Nosotros estamos en contra de la violencia y en contra de todo tipo de terrorismo. No somos nosotros los que hemos pactado el gobierno de España con los herederos de una banda terrorista. No somos nosotros los que sustentamos la gobernabilidad de España con un partido que lleva en sus candidaturas terroristas condenados", ha dicho Tellado en declaraciones a los medios en el municipio asturiano de Gozón. Así, el dirigente del PP ha insistido en que Teresa Ribera "debería medir un poquito más sus palabras, porque ella es ministra de un Gobierno apoyado por el partido heredero de una banda terrorista". "Esta es una buena ocasión para que el Partido Socialista rompa todo contacto con Bildu y reconozca que blanquear el terrorismo es muy grave y eso es lo que hacen día a día", ha concluido Tellado.