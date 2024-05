Somos Conexión supera los 3,6 M€ y trabaja en alianzas en sectores de energía y movilidad

(Información remitida por la entidad que la firma:)

Somos Conexión, la primera cooperativa de telecomunicaciones de España y una de las más grandes de Europa, cerró 2023 con una facturación de 3,6 millones de euros y más de 23.000 contratos, cifra que confía en aumentar en el actual ejercicio.

Bernat Alcolea, responsable de gestión económica de la cooperativa advierte: “No es positivo que el sector de las telecomunicaciones se convierta en un oligopolio donde el poder esté concentrado en unas pocas manos”.

El mercado de las telecomunicaciones en España ha experimentado grandes cambios en los últimos años, tendiendo a la concentración y a las fusiones de diferentes operadoras, situación que denuncian desde Somos Conexión, la primera cooperativa de Internet y telefonía móvil sin ánimo de lucro en España y una de las más grandes de Europa.

Desde la cooperativa advierten: “A raíz de la fusión entre Orange y Masmóvil, vemos ciertos peligros en esta tendencia hacia la concentración del sector”, ha explicado en rueda de prensa Bernat Alcolea, responsable de gestión económica de Somos Conexión.

“No es positivo que el sector de las telecomunicaciones se convierta en un oligopolio donde el poder esté concentrado en pocas manos”, ha sentenciado Alcolea. Y añade: “la actual política de precios bajos de algunas operadoras no responde a generar un beneficio al cliente, sino que se trata de una estrategia para congregar un gran volumen de usuarios y llamar la atención de inversores u operadoras grandes para una posible venta o fusión. De esta forma, los precios bajos aumentan la cuota de mercado, pero ponen el peligro el servicio al cliente y su valor”.

Además, desde la cooperativa reclaman una infraestructura única, libre y neutral donde exista libertad para ofrecer servicios con múltiples operadoras, evitando el oligopolio y ofreciendo un servicio de calidad a un precio justo.

Por otra parte, desde la cooperativa han destacado otra tendencia del mercado de las telecomunicaciones: los servicios de valor añadido sustituirán a las bajadas de precio como reclamo. El responsable de gestión económica indica que actualmente “los servicios de fibra y móvil ya se han convertido en un estándar, y es el precio lo que actúa como un valor diferencial. No obstante, llegará un momento en el que el precio no podrá ser una palanca para generar crecimiento y se tenderá a ofrecer otros servicios de valor añadido: seguros, domótica, internet de las cosas… ya que el precio no podrá bajar eternamente”, concluye Alcolea.

Facturación de 3 millones de euros en 2023 y previsiones de crecimiento

Después de una primera fase de aterrizaje en el sector, Somos Conexión se encuentra en plena consolidación en el marco de su décimo aniversario. El pasado año lo cerraron con una facturación superior de 3,6 millones de euros, 23.375 contratos y 13.076 usuarios (socios + apadrinados).

“Estamos muy contentos con la respuesta de los usuarios. El balance del último curso ha sido muy positivo y nos demuestra que priorizar el beneficio del usuario sobre el de la empresa puede traducirse también en un modelo de negocio sostenible, viable y con la máxima calidad en el servicio”, explica la socia fundadora de Somos Conexión, Mercè Botella.

La cooperativa se muestra optimista de cara al futuro y confía en seguir creciendo, tanto en términos de facturación como en número de contratos. Para este 2024 prevén alcanzar un total de 27.500 contratos (+6.500 respecto a 2023), mientras que a cuatro años vista confían en triplicar su facturación actual y superar los 10 millones de euros.

“Nuestro compromiso va más allá de lo empresarial, y buscamos generar un cambio positivo en la sociedad, apostando por prácticas solidarias. Así, en los próximos meses trabajaremos no solo para generar nuevas alianzas con otras cooperativas en sectores estratégicos, como la energía y la movilidad, que nos permitirán ofrecer nuevos servicios conjuntos a empresas, sino que seguiremos apostando por nuestra vertiente más activista”, comenta Botella.

Y es que, más allá de sus servicios de Internet y telefonía móvil, Somos Conexión lidera iniciativas para la toma de conciencia en torno a diferentes problemas a través de la creación y publicación de la “Guía para familias crueles y malvadas” y la guía “Despantállame”. Asimismo, también están involucrados en el desarrollo de proyectos sobre la protección de datos, el spam o la brecha digital.

Acerca de Somos Conexión

Somos Conexión es una cooperativa de telecomunicaciones sin ánimo de lucro que ofrece una alternativa de consumo en los servicios de telefonía móvil, fijo e Internet. Fundada en 2015, la iniciativa trabaja en colaboración con entidades sociales comprometidas con un mundo más sostenible y equitativo.

Enmarcada en la Economía Social y Solidaria (ESS), Somos Conexión empodera a las personas socias, que además de consumidoras, son las propietarias y quienes toman las decisiones en la cooperativa. De este modo, buscan transformar el mundo a través del consumo responsable, guiándose por principios de transparencia, conciencia social y ambiental.

