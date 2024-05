Pineda (IU) defiende romper toda relación con Israel y zanja las tensiones por las europeas: "Estamos cómodos con Sumar"

El eurodiputado de IU y número cuatro en la candidatura de Sumar a las elecciones europeas, Manu Pineda, ha manifestado que el reconocimiento del Estado palestino es necesario pero insuficiente y, por tanto, defiende que el Gobierno debe romper todo tipo de relación con Israel ante el genocidio en Gaza. También ha manifestado que, pese a las tensiones durante la negociación de la lista a los comicios del 9-J al defender IU que debía tener un puesto con más visibilidad, están cómodos en la candidatura de coalición junto a Sumar y convencidos de que es la mejor opción en la izquierda. Así lo ha trasladado en un encuentro informativo este jueves para señalar, por otro lado, que el objetivo durante la campaña no es combatir a Podemos, pese a competir con los morados en estos comicios. Por tanto, espera una campaña en positivo y basada en propuestas dado que caer en la "máquina del fango" sería un "flaco favor" al electorado de izquierdas. APOYO CONSTANTE DE IU A LA CAUSA PALESTINA Pineda ha desgranado que IU es una organización que da "certezas" en la izquierda y ha subrayado el apoyo constante a la causa palestina como una seña de identidad de su formación. "Palestina no es una moda y no hemos descubierto a Palestina en campaña electoral", ha remachado Pineda para recodar que, en su caso, estuvo viviendo años en Gaza y que en el Parlamento Europeo ha presidido la delegación de relaciones con Palestina. Así, ha destacado que su trabajo en la eurocámara durante la legislatura que acaba se ha centrado en combatir la "escalada belicista" que, a su juicio, recorre ahora a la Unión Europea (UE) en subordinación a Estados Unidos. De nuevo sobre la situación del pueblo palestino, Pineda ha subrayado que se trata del "genocidio más grave desde el holocausto" y que dirigentes comunitarios como la presidenta de la Comisión, Úrsula von der Leyen, están desplegando un "vergonzante" y "nefasto" apoyo a Israel. A su vez, Pineda ha manifestado que IU apoya el reconocimiento del Estado palestino que aprobará el Gobierno y reconoce que, junto a Irlanda, está a la vanguardia a la hora de promover esta medida, aunque también entiende que lo hace movido por la presión social y política en favor de la causa palestina. RUPTURA TOTAL CON ISRAEL De todas formas, el eurodiputado ha opinado que este reconocimiento llega tarde e incluso es "insuficiente" dado que él defiende romper todo tipo de relaciones con Israel, tanto las diplomáticas, comerciales, económicas y sobre todo la colaboración en materia militar y de inteligencia. Así, ha desgranado que Israel practica un "genocidio intenso" contra la población palestina que obliga a la ruptura de relaciones. "Sería inadmisible por ejemplo que un gobierno tuviera relaciones con la Alemania nazi", ha lanzado Pineda. En cuanto a la candidatura de Sumar, el dirigente de IU desgrana que una coalición amplia de fuerzas progresistas es una "fortaleza" y considera necesaria la unidad en la izquierda, donde deben primar más las coincidencias que las diferencias. Por ejemplo, ha manifestado que es normal que una parte de la lista que resulte elegida vaya al grupo de los verdes y otro al de la izquierda, que será su caso, dado que esto también pasó en 2019 cuando IU fue en coalición con Unidas Podemos y no suscitó ninguna polémica. También ha ensalzado a la cabeza de lista de la candidatura de Sumar, Estrella Galán, y ha dicho que le gustaría que fuera responsable de inmigración del grupo de la izquierda, aunque debe ser ella quien tome la decisión de a qué familia política se adscribe. A su vez, ha remarcado que IU ya manifestó en su día que el cuarto puesto en la lista de Sumar era una posición que no se correspondía a su condición de fuerza política estatal y de fuerte implantación territorial en todo el país, pero que esa "incomodidad" ya está zanjada y se siente cómodo en una candidatura que es la "mejor" opción en el bloque progresista. Además, ha garantizado que no quieren combatir a Podemos y que en su caso le hubiera encantado que hubieran ido todos juntos en una misma candidatura, pero ha reivindicado que Sumar es la papeleta que mejor defiEnde los intereses de las mayorías populares. "Ojalá nos encontremos por el camino", ha insistido Pineda.