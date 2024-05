Montserrat (PP) acusa a Sánchez de dar "alas" a Puigdemont y pide no creer el relato del PSOE el 9J

La candidata del PP a las elecciones europeas y portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de haber "dado alas" al expresidente de la Generalitat y candidato de Junts+, Carles Puigdemont, y ha pedido que nadie se crea el relato del PSOE de cara a las elecciones europeas del 9 de junio. "Que nadie se deje seducir por el PSOE ni por su relato", ha reclamado en una intervención este miércoles en la junta directiva del PP catalán, junto con el líder de la formación, Alejandro Fernández. Montserrat ha criticado que "el PSOE denunció en Europa que Puigdemont era un prófugo" y pidió junto al PP que se le quitara la inmunidad como europarlamentario, pero ha criticado que después se haya reunido con él, en alusión a las negociaciones para la investidura de Sánchez. "ANSIA DE PODER" "¿Qué ha cambiado? El ansia de poder de un presidente sin escrúpulos que arrasa con todo para seguir en Moncloa. El PSOE se ha humillado a sí mismo ante los europeos", ha afirmado la candidata popular. Montserrat ha asegurado que esta es la carta de presentación del PSOE para las elecciones europeas, y ha subrayado que los populares no van a defraudar a nadie y van a defender a España "frente a la vergonzante y preocupante deriva de Sánchez". Ha acusado a Sánchez de "beneficiar a un prófugo a cambio de siete votos", en referencia a los votos de Junts en la investidura, y ha sostenido que la Ley de Amnistía es una condena para la democracia en España y en Europa, textualmente. "No vamos a callarnos ante el negocio corrupto del independentismo y el socialismo con la amnistía. Borran delitos del Código Penal, indultan como pago para seguir en el poder y amnistían a cambio de una investidura", ha criticado. EL PP SALE "A GANAR" EL 9J Montserrat ha asegurado que serán la voz de millones de españoles que creen en la UE, y ha destacado que el PP sale "a ganar" las elecciones europeas, ya que considera que es un proyecto más necesario que nunca. La también directora de campaña de las elecciones catalanas ha celebrado el resultado del PP catalán en estos comicios, en los que han pasado de 3 a 15 escaños, y ha afirmado que su partido lidera "el constitucionalismo en Catalunya". Se ha mostrado "convencidísima" de que este resultado en las catalanas refuerza al PP en Catalunya y también al líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, en su camino para ser presidente del Gobierno, ha añadido. Montserrat ha defendido que los catalanes "no quieren la independencia ni al socialismo arrodillado en frente al independentismo", y ha subrayado que el partido ha salido de estas elecciones más unido y fuerte que nunca.