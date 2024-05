Montero insiste en las "dudas razonables" con el Borkum y exige al Gobierno que aclare si han acabado armas en Israel

La candidata de Podemos a las elecciones europeas, Irene Montero, ha insistido en la existencia de "dudas razonables" con el destino final de la carga del buque Borkum, que ya se encuentra fondeado en aguas de Cartagena, y ha exigido al Gobierno que aclare qué ha pasado en estos ocho meses "de genocidio" y si han llegado armas desde España a Israel. Así se ha pronunciado Montero en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, donde la exministra ha preguntado si esta cuestión con el Borkum no es "la punta del iceberg" porque, según Montero, le "parece sospechoso" que justo cuando este carguero ha llegado al Puerto de Cartagena, el Ejecutivo anuncie que se haya bloqueado a la vez otro barco --'Marianne Danica'-- que transportaba armas a Israel. Asimismo, ha subrayado que Podemos va a utilizar "todas las herramientas" a su alcance para pedir que el Gobierno "cumpla lo que dice la ley" y desautorice el tránsito de armas "si existen indicios razonables de que pueden terminar siendo usadas en un genocidio". En ese sentido, Montero ha recordado que la Corte Internacional de Justicia ha emitido una resolución que obliga a todos los países impedir cualquier acto que pueda terminar siendo una colaboración o que pueda derivar en el "genocidio palestino". "Al Gobierno no le puede sorprender que, ante las dudas expuestas por movimientos nacionales e internacionales de apoyo al pueblo palestino, por Human Rights Watch o por la propia Relatora Especial de Naciones Unidas para los territorios palestinos, esas armas puedan terminar en Israel", ha denunciado Montero. Montero ha insistido en la obligación "como país" de "no mirar hacia otro lado". La dirigente de Podemos ha explicado que "no se trata solo de la vida de millones de palestinos" sino que es una cuestión de "qué mundo queremos y cómo queremos que funcione". Estas denuncias de la candidata a las elecciones europeas de Podemos han llegado después de que el Ministerio de Exteriores haya denegado este jueves un buque con armas para Israel, asegurando además que no dará autorización a ningún barco en esta situación. Asimismo, la Fiscalía ha pedido inadmitir la denuncia de la formación morada sobre el contenido del Borkum ante la falta de indicios. En otro punto, acerca de la posibilidad del inminente reconocimiento del Estado palestino por parte del Ejecutivo español, Montero ha calificado este anuncio de "medida cosmética" porque "España, a la vez que dice que va a reconocer al Estado palestino, dice que el Estado de Israel es un estado amigo", ha argumentado. "No se puede tener un amigo genocida y no podemos autorizar el comercio exterior de armas", ha sentenciado.