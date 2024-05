Espadas critica la "falta de pulso" del Gobierno de Moreno y él le reta a defender a los andaluces como hace con Sánchez

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha reprochado este jueves al presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), la "falta de pulso" del Gobierno andaluz, frente a lo que el jefe del Ejecutivo ha defendido que su gabinete trabaja con "eficiencia y determinación", y ha retado al también portavoz del PSOE en el Senado a defender a los andaluces "tanto" como hace con el secretario general de su partido y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Juan Espadas y Juanma Moreno han intercambiado estos comentarios en el transcurso de la sesión de control al Gobierno andaluz en el Pleno del Parlamento, donde el también presidente del Grupo Socialista ha aludido a la "crisis de gobierno" que "parece que va a acometer" el líder del PP-A tomándose previamente "un par de meses" para ello, y le ha pedido que explique por qué la va a llevar a cabo "si está tan satisfecho de la acción de su gobierno". El secretario general del PSOE-A ha agregado que "hace muchos meses ya que hay una clara falta de iniciativa y de pulso en la acción" del Gobierno del PP-A, y al respecto ha advertido de que "casi el 70% de los temas" que se han elevado a las 23 reuniones del Consejo de Gobierno que se han celebrado desde el último debate del estado de la Comunidad Autónoma sustanciado el pasado mes de noviembre, han sido "tomas de conocimiento", que consisten en que "los consejeros cuentan cómo va la cosa", pero que no son "decisiones", ni "acción e iniciativa" del Ejecutivo, según ha remarcado Juan Espadas. El líder socialista ha subrayado que ese es "el resumen de un gobierno sin pulso", que "está deteriorando los servicios públicos", pero que cuenta con "una maquinaria de propaganda institucional tremenda", según ha apostillado. MORENO DEFIENDE LA ACCIÓN DE SU GOBIERNO Juanma Moreno ha replicado a Juan Espadas que en lo que va de legislatura se han celebrado 94 reuniones del Consejo de Gobierno en los que "se han adoptado un total de 2.563 iniciativas" y "45 iniciativas legislativas", entre las que ha citado la Ley de Presupuestos, el cuarto decreto de simplificación, o el Estatuto de las Mujeres Rurales. Por ello, el presidente de la Junta ha defendido que el líder del PSOE-A "no puede hablar de un gobierno de parálisis", y que el que él preside es un ejecutivo "eficiente y que trabaja". "A veces acierta y a veces no, pero trabaja con determinación y firmeza en un objetivo fundamental, que es sacar a Andalucía de la enorme parálisis en la que la instalaron los gobiernos socialistas durante décadas", ha sentenciado Juanma Moreno. En su segundo turno, Juan Espadas ha insinuado que el presidente de la Junta "maneja unas encuestas diferentes" a las del Centro de Estudios Andaluces (Centra) --que pronostican victorias del PP-A por mayoría absoluta en elecciones autonómicas-- cuando ha decidido "atacarle" este jueves por sus papeles como exalcalde de Sevilla o portavoz del PSOE en el Senado, y ha aventurado que eso se debe a que, o bien Juanma Moreno "no tiene argumentos para defender su gestión", o a que "está preocupado porque hay datos que le dicen que hay que cargarse a Espadas como jefe de la oposición". Finalmente, el líder socialista ha acusado a Moreno de no tener "proyecto político", y le ha instado a "defender su gestión y a que "no critique sin fundamento". El presidente de la Junta ha replicado con sorna a Juan Espadas declarándose "firme defensor" de que él continúe "como líder de la oposición" en Andalucía, y ha trasladado al responsable socialista que le "gustaría" que "defendiera tanto a los andaluces como defiende al señor (Pedro) Sánchez y a los independentistas". En esa línea, Moreno ha sostenido que si Juan Espadas dedicara "solamente la mitad de energía" en su labor de oposición a "defender a los andaluces" frente a la "infrafinanciación" de la comunidad autónoma o en cuestiones como las obras de infraestructuras que necesita Andalucía, "en vez de en defender permanentemente" a Pedro Sánchez y "a los independentistas, las cosas le irían mejor a Andalucía, y probablemente le irían mejor a usted y a su grupo", ha advertido al líder del PSOE-A.