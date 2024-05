El PSOE de Ceuta echa a dos diputados de su grupo parlamentario y llama a expulsar "a los mercaderes del templo"

El portavoz del PSOE en la Asamblea de Ceuta, Sebastián Guerrero, ha comunicado este jueves a la Mesa Rectora del Pleno que deja fuera de su Grupo Parlamentario a los dos diputados que este miércoles rompieron su disciplina de voto, Navil Rahal y Fidda Mustafa, en un expediente de modificación presupuestaria promovido por el PP. Además, el presidente de la Gestora que dirige el partido de manera transitoria en la ciudad desde finales de abril, Melchor León, ha animado en una carta a su militancia a "expulsar a los mercaderes del templo". Fuentes del PSOE han avanzado a Europa Press que su Gestora prevé remitir durante las próximas horas a Ferraz, que decidirá, el expediente disciplinario de expulsión que ha acordado promover sobre Rahal, ya que Mustafa concurrió a las elecciones de mayo de 2023 como independiente. Los socialistas dejan de ser el primer grupo de la oposición en la Cámara regional, donde contaban con seis escaños, uno menos que la anterior legislatura, en beneficio de Vox, que cuenta con cinco. Rahal y Mustafa se convertirán, salvo que entregen sus actas, como les ha reclamado el PSOE, en diputados no adscritos con derechos limitados en lo que a recursos económicos y participación política se refiere. Melchor León, que además de presidir la Gestora formada tras la dimisión del ex secretario general del PSOE de Ceuta en abril es vicepresidente de la Mesa del Pleno con sueldo de consejero desde diciembre con el apoyo del PP, ha insistido este jueves en una carta a su militancia, unos 350 afiliados, en que "el transfuguismo es una forma de corrupción que el Partido Popular de Juan Vivas lleva en su ADN". "Ha pisoteado el Pacto Antitransfuguismo comprando la voluntad de dos diputados socialistas, algo que, tristemente, no nos sorprende: cuando pierde la mayoría recurre a ello y Vivas ya lo hizo [en 2001] para llegar al poder gracias a una tránsfuga", ha recordado después de que el PP ceutí atribuyese el "caos" de los socialistas ceutíes a sus trifulcas internas por intereses personales. Fuentes cercanas a los dos diputados expulsados del Grupo Socialista han explicado que ambos se sienten "indefensos" ante las acciones disciplinarias adoptadas por el PSOE "sin la resolución de ningún expediente" por una toma de posición "en conciencia" sobre un expediente que, entre otras cosas, de haber decaído hubiera impedido la contratación de unos 350 desempleados en los próximos Planes de Empleo del Ministerio de Trabajo y la Ciudad Autónoma.