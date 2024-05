El PP pide en el Congreso que se "tripliquen" los tiempos de la oposición en la comparecencia "ómnibus" de Sánchez

El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado, ha confirmado este jueves que su formación ha registrado un escrito en la Cámara Baja solicitando que se "tripliquen" los tiempos de la oposición en la comparecencia del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, el próximo 22 de mayo. Según ha dicho, no puede ser que "prefiera hablar de Palestina o de Gibraltar para no hacerlo de los problemas que asedian al Gobierno que él mismo preside", en alusión al 'caso Koldo' y las actividades profesionales de su esposa, Begoña Gómez. El PP considera que Sánchez trata de "escapar" de las explicaciones sobre las actividades profesionales de su mujer al englobar este asunto dentro de una comparecencia "ómnibus" en el Pleno del Congreso, según fuentes del partido, que han avisado de que el Grupo Popular tiene la opción de llamarle en el Senado si no ofrece esas aclaraciones. En declaraciones a los medios en Gozón (Asturias), Tellado ha reiterado que el PP ha registrado por escrito la solicitud a la Mesa del Congreso para que se aumenten los tiempos de la oposición en esa comparecencia de Sánchez. "Sánchez ha querido acumular tres peticiones de comparecencia y nosotros lo que le hemos pedido a la señora Armengol es que triplique los tiempos. Lo que no queremos es que Sánchez prefiera hablar de Palestina o hablar de Gibraltar para no hablar de los problemas que asedian al Gobierno que él mismo preside", ha señalado. "UN GOBIERNO ASESIADO POR GRAVES CASOS DE CORRUPCIÓN" En este sentido, Tellado ha dicho que el PP exige que "se amplíen los tiempos" del debate porque Sánchez "tiene graves problemas en España y no debe irse a miles de kilómetros para evitar dar las explicaciones pertinentes". "Tenemos un Gobierno en nuestro país asediado por graves casos de corrupción", ha recalcado, para insistir en que deben "triplicarse los tiempos para que ese debate se pueda dar con la normalidad que eso requiere". Tellado también ha vuelto a criticar "el cierre del Congreso decretado por Armengol para evitar a Pedro Sánchez el disgusto de comparecer y someterse al control de la oposición en un momento donde ven peligrar a la mayoría que lo sustenta".