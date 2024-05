El Museu de les Ciències logra que el público se sienta astronauta en su nueva exposición

Valencia, 16 may (EFE).- El Museu de les Ciències ha inaugurado su nueva exposición 'Up to Space', un viaje que estará disponible hasta enero de 2025 en el que todos los que vayan "podrán vivir una experiencia única y cercana a la que han sentido los astronautas que han viajado al espacio".

Así lo ha expresado la directora general de la Ciutat de les Arts i les Ciències, Ana Ortells, quien ha estado acompañada por el comisario de la exposición, Javier Hidalgo, y la primera española candidata a ser austronauta por la Agencia Espacial Europea (ESA), Sara García.

En el recorrido, el comisario ha explicado que el objetivo de esta exposición es que los visitantes sientan en su propia piel todas las travesías y dificultades que pasan los astronautas a través de numerosas pruebas que el propio público también podrá experimentar.

"Aquí la gente verá de todo. Hemos intentado hacer la exposición lo más interactiva posible. Contenido, entretenimiento, divulgación e interactividad son las bases en las que se asienta 'Up to Space' para poder aprender mientras te lo pasas bien".

En este sentido, la exposición está repleta de numerosas piezas en las que "ponerse a prueba". Un ejemplo de ello es una bicicleta estática para comprobar si se tiene la resistencia necesaria para ir a la luna o una tabla metálica en la que comprobar el equilibrio.

La investigadora y astronauta de reserva en la ESA, Sara García, ha dicho que la exposición le ha recordado lo que tuvo que pasar y toda la parte del entrenamiento "está muy bien plasmada".

"He estado viendo las pruebas cognitivas y es un buen principio para ponerse a prueba. Aun así, creo que lo más gustará será el paseo simulado por la luna. Probé algo similar en el centro europeo de astronautas y cambia mucho la idea de cómo sería estar allí arriba", ha asegurado García.

Para la directora general, "es sentirse astronauta por un día y poner en valor toda la labor que hacen los ingenieros e investigadores. Hay módulos muy interesantes cómo una experiencia en realidad virtual para ver cómo es caminar sobre la Luna".

De hecho, los cinco sentidos están presentes durante toda la exposición, ya que se puede vivir el lanzamiento de un cohete en unos sillones especializados y también, cómo ha indicado el comisario, "oler el espacio".

Incluso, ha afirmado, se pueden ver extraterrestres: "En un microscopio el público podrá ver a tardígrados, un animal que lleva años viviendo en la tierra, pero que seguramente haya venido del espacio".

"Tenemos unos aparatos que, al pulsarlos, sueltan el olor de lo que pensamos es el olor del espacio, la luna, la Vía Láctea o, incluso, un cometa. Todo basado en estudios científicos que hemos querido acercar a la gente para que vivan una experiencia lo más inmersiva posible", ha señalado Javier Hidalgo.

De igual manera, se pueden hacer experimentos en gravedad cero con unos guantes espaciales para simular el manejo de instrumentos en esas condiciones o pasar por el "túnel del mareo", que pone a prueba la orientación del público.

Por último, la exposición termina con diferentes objetos de astronautas y también de ciudadanos como piezas que se han recogido de cohetes o los primeros teléfonos móviles para capturar "los primeros selfies espaciales".

"Sin duda que va a despertar las ganas de ser astronauta en muchos, pero también de ser ingeniero o físico, porque hay mucha ciencia en esta exposición y muy bien explicada", ha concluido la futura astronauta que califica la muestra de "muy recomendable".

La exposición 'Up to Space' ha estado coproducida por el Museo Universum -Centro de Ciencias de Bremen- lo Musée del Air te del Espace, París y la Fundación Obra Social “La Caixa”.

Con la colaboración de AVANQUA y la Agencia Espacial Europea (ESA) estará disponible hasta el 6 de enero de 2025 y las entradas ya se pueden adquirir en la taquilla del Museu de les Ciències o en su página web. EFE

