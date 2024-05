Dimitrievski supera a Wilfred con la incógnita sobre su futuro

Madrid, 16 may (EFE).- El macedonio Stole Dimitrievski se convirtió en la última jornada liguera ante el Granada en el portero del Rayo que más veces ha defendido la portería del equipo vallecano, superando al nigeriano Wilfred Agbonavbare, que vistió la camiseta franjirroja en 189 ocasiones.

Dimitrievski disputó ante el Granada su partido 190 con el Rayo Vallecano, club al que llegó procedente del Nàstic de Tarragona en el verano de 2018 y en el que está marcando una época con sus números, como las trece porterías a cero que ha dejado este curso en Liga, el mejor registro en la historia del club en Primera.

El internacional macedonio ha conseguido superar a Wilfred, que jugó en el Rayo entre 1990 y 1996 y que, tras su fallecimiento el 27 de enero de 2015, recibió un homenaje a título póstumo del club vallecano nombrando la puerta de acceso al fondo del Estadio de Vallecas con su nombre.

En estos 190 partidos con el Rayo Dimitrievski ha encajado 233 goles, lo que supone una media de 1,22, mientras que Wilfred en 189 recibió 204, una media de 1,08 por encuentro.

Dimitrievski termina contrato con el Rayo el 30 de junio y, aunque en varias ocasiones ha manifestado estar contento en el equipo, no ha respondido a la oferta de renovación del club. Varios equipos se han interesado por él y el conjunto madrileño, hasta que no certifique la permanencia de forma matemática, no tiene pensado hacer ningún movimiento para convencerlo de su continuidad. EFE

drl/og