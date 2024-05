Abascal acusa a Sánchez de empobrecer a los españoles y le recomienda irse "al rincón de pensar otros cinco días"

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha arremetido este jueves contra el presidente, Pedro Sánchez, por presumir de los datos económicos, asegurando que ha empobrecido a los españoles desde que ocupa la Moncloa, por lo que le ha aconsejado irse "al rincón de pensar otros cinco días". Sánchez ha asegurado durante la jornada que la economía española "ya no va como una moto, ahora va como un cohete" y que España "avanza en la buena dirección frente a las profecías y bulos de una oposición tan apocalíptica como desnortada". "No hacemos milagros económicos, pero gobernamos mucho mejor que la derecha", ha añadido. En su cuenta de la red social X (antes Twitter), Abascal ha afirmado que, desde que Sánchez es presidente, "los españoles no han dejado de perder poder adquisitivo, mientras les acosa con impuestos abusivos". "Millones de españoles no llegan a fin de mes, ni tienen trabajo estable, ni sueñan con ser propietarios de una vivienda o con encontrar un alquiler digno y acorde a su salario", ha enumerado, antes de acusarle de "arruinar a las clases medias y robar a los jóvenes su futuro". "Y eso dejando a un lado el robo literal, que ya dirán los jueces a cuánto asciende", ha agregado, en alusión al 'caso Koldo', en el que está implicado Koldo García, asesor del exministro José Luis Ábalos, y los vínculos de la mujer del presidente, Begoña Gómez, con empresas, que están siendo investigados judicialmente. "Vete al rincón de pensar otros cinco días", ha recomendado.