Un investigador describe la Librería Europa como el "denominador común" de la extrema derecha

Un investigador de la unidad de información de los Mossos d'Esquadra ha descrito la Librería Europa como el "denominador común" de la extrema derecha durante el juicio a Pedro Varela y cuatro acusados más de difundir discurso de odio con los libros nazis que editaban, vendían y presentaban en el local. El policía, que trabaja en la unidad de información desde 2005 y está especializado en extrema derecha, ha contado al tribunal de la Audiencia de Barcelona que juzga el caso que en estos años ha participado en multitud de operaciones y detenciones por delitos graves. "Y si ha habido un denominador común en todas esas personas es que siempre aparecía, en algún apartado del teléfono o al asistir a conferencias, habían participado de la actividad de Librería Europa", ha manifestado en la vista. "Estamos hablando de personas de todos lugares de Catalunya. Manresa (Barcelona), Tarragona, Reus (Tarragona), Lleida... Tenían referencias en sus escritos, tenían panfletos de la Librería Europa. Todos los grupos ideológicos afines de toda Catalunya asistían a sus conferencias o compraban sus productos", ha añadido el policía sobre la influencia del local. Para el policía, la dirección de Sèneca, 12 (donde estaba la librería, cerrada cautelarmente por esta causa) "es un icono del activismo del supremacismo y el nacionalsocialismo", y ha recordado que el local también fue sede del Círculo Español de Amigos de Europa (Cedade), que presidió el propio Varela, del que ha recordado que antes había presidido también el Partido Socialista Nacional Revolucionario (PSNR). De esa formación fue secretario general otro de los acusados en la causa sobre la Librería Europa, y con esta referencia el mosso ha señalado que se puede constatar que desde 1983 "ya tenían relación y afinidad con la línea de pensamiento". CUATRO ACUSADOS MÁS Este segundo acusado ha declarado en el juicio que gestionaba varias páginas webs de apoyo a Varela por sus causas judiciales anteriores (ya ha sido condenado tres veces, una en Austria, por difusión de ideas nazis y justificar el genocidio) y ha defendido que en la librería y editorial Ojeda que tenía vinculada se encargaba de diseñar las portadas de los libros. El tercer acusado no ha declarado tras alegar que está enfermo; las dos mujeres acusadas, ambas rumanas, han declarado que ellas solo trabajaban en la librería como dependientas y han suscrito las palabras de Varela durante su interrogatorio el martes, y en la causa había un quinto acusado que no ha llegado a juicio porque murió. Varela, dueño de la librería y considerado el responsable de la asociación que gestionaba el local y la editorial, defendió poder vender títulos de autores nazis o supremacistas para dar "la posibilidad de escoger" al público, y justificó que para blindarse ante limitaciones legales pedía a los compradores firmar un documento conforme compraban los libros con fines académicos y no para difundir odio. 3.000 TÍTULOS A LA VENTA El mosso ha contado ante el tribunal que la página de la web de la librería tenía "un importante número de visitas, unas 10.000 al mes, y ofrecía un catálogo con 3.000 títulos que también se podían comprar en la librería. Cuando registraron la librería por la investigación de este caso, los Mossos encontraron libros por los que Varela ya había sido condenado antes, y analizaron los nuevos que podían suponer un delito: en este sentido, dos agentes ha explicado cómo leyeron y analizaron libro por libro para señalar los párrafos que podían contener difusión de odio. Uno de ellos también ha explicado que durante la investigación fue vestido de paisano a la librería, le atendió Varela y le pidió consejo para "hacer un regalo a un amigo": Varela lo ofreció dos títulos, uno de ellos el tomo I de 'La historia de los vencidos' de Joaquín Bochaca', cuya segunda parte ya le valió una condena en una causa anterior. CHARLAS DE "REFERENTES MUNDIALES" Otro mosso ha contado que se enteraban de las conferencias y presentaciones de libros que hacía la librería por sus redes sociales, y ha señalado: "La Librería Europa siempre ha sido un referente en la difusión de libros y contenidos revisionstas del nazionalsocialismo, se han hecho infinidad de presentaciones de libros o conferencias siempre relacionadas con personas de este entorno". Ha añadido que "hay referentes mundiales que han pasado a hacer difusión de esta idea", y entre otros ha mencionado a Cedade, miembros del Ku Klux Klan, Democracia Nacional y Alianza Nacional y al presidente de La Falange, Miguel Andrino.