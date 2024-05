PSPV a Catalá sobre Herrero: "Cada día que pasa sin cesarla muestra que no está a la altura del cargo"

El concejal del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Valencia Borja Sanjuán ha advertido este miércoles de que la alcadesa María José Catalá tiene que cesar "inmediatamente" a la concejala de Vox a la que la Fiscalía de Delitos de Odio y contra la Discriminación ha abierto una investigación por difundir mensajes "racistas". "Cada día que pasa sin que la cese demuestra que no está a ala altura del cargo", ha asegurado Sanjuán. "Es absolutamente vergonzoso que Valencia tenga en su gobierno a una persona racista y orgullosa de serlo por culpa de la debilidad de María José Catalá que tiene miedo a perder cuatro votos de la extrema derecha", ha afirmado el edil. Sanjuán ha recordado que los socialistas llevaron al pleno los tuits racistas de la concejala de Vox Cecilia Herrero para que fueran "reprobados" pero ha reprochado que Catalá "perdió la oportunidad de hacerlo", según ha informado el PSPV en un comunicado. "Ante nuestra incredulidad no fue capaz de reprocharle su actitud. No solamente no fue capaz de echarla del gobierno sino que ni siquiera fue capaz de condenar esas manifestaciones que incluían comentarios como 'somos negros ya podemos robar' o calificaba cualquier tipo de inmigración como 'invasión'", ha relatado. En esta línea, ha reiterado que las declaraciones de la concejala del equipo de gobierno de María José Catalá "son del todo intolerables e incompatibles con el cargo público que representa porque, entre otras cosas, implica respetar a todos los vecinos y vecinas de la ciudad de Valencia, incluidas a aquellas personas a las que ella se cree con impunidad para despreciar en sus redes sociales". "LA GOTA QUE COLMA EL VASO" Para el edil socialista, el paso dado por la Fiscalía es "la gota que colma el vaso y es imposible" que la edil "siga siendo concejala del Ayuntamiento". Así, ha insistido en que Catalá "cada día que pasa sin que le cese está demostrando o dando argumentos para decir que no está a la altura del cargo de alcaldesa de la ciudad de Valencia". "Si acaba el día de hoy después de conocer la apertura de diligencias sin que la cese, tendremos que pedir la dimisión de María José Catalá porque es la máxima responsable de las personas que está en su gobierno", ha advertido y ha hecho hincapié en que Herrero es concejala del gobierno municipal "porque quiere la señora Catalá". Por tanto, ha recalcado que es "responsabilidad" de Catalá y es ella quien tiene que "poner su responsabilidad como alcaldesa de Valencia por delante de la estabilidad o del miedo que le tenga a perder los cuatro apoyos de Vox". Así, ha expuesto que Catalá "antes que ser líder del Partido Popular es la alcaldesa de esta ciudad y yo creo que todos los valencianos y valencianas, hayan votado lo que hayan votado, hoy están preocupados porque la imagen de la ciudad de València se está asociando a una persona abiertamente racista y orgullosa de serlo". "Si tiene miedo a perder los cuatro votos de Vox, lo que tiene que hacer es dialogar con la oposición y buscar acuerdos por el bien de la ciudad que nos permitan poner un cordón sanitario frente a quienes promueven los discursos del odio y del racismo. Si no lo hace es porque se siente cómoda con ese discurso", ha concluido. Por otro lado, desde el PSPV han criticado que Catalá ha asegurado que en sus declaraciones que el pleno aprobó por unanimidad una moción contra el racismo cuando es "falso". "Es tan evidente como que se puede ver en el video, en las redes sociales del propio Ayuntamiento y estará en el acta del próximo pleno por lo que estas declaraciones son un intento de burlarse de la ciudadanía", advierten. El grupo municipal socialista ha lamentado que Catalá "se haya instalado en el bulo permanente". "La realidad es que el grupo socialista presentó una moción pero PP y Vox aprobaron una alternativa solo con sus votos para evitar reprobar a Cecilia Herrero porque Catalá está muy cómoda con el discurso racista de sus socios", ha reprochado.