Psicólogos aportados por la defensa ven "cuestionable" el perfil de Eugenio Delgado porque no han hablado con él

Los dos psicólogos aportados por la defensa de Eugenio Delgado han calificado de "cuestionable" el perfil criminológico realizado del acusado por el equipo de Análisis del comportamiento delictivo de la Policía Judicial de la Guardia Civil, ya que se ha realizado a través "de forma indirecta" al no poder entrevistarse con él. Así lo han declarado dos psicólogos, uno de ellos forense, Eugenio Carlos Ballesteros y Juan Barea, que han aportado la defensa del acusado de asesinar a Manuela Chavero, este miércoles en el juicio que se sigue en la Audencia Provincial de Badajoz contra Eugenio Delgado. Cabe destacar que este mismo miércoles, psicólogos y criminólogos del equipo de Análisis del comportamiento delictivo de la Policía Judicial de la Guardia Civil han declarado en este juicio, en el que han señalado que de acuerdo a los informes que han elaborado, Eugenio Delgado "cumple los criterios diagnósticos de sadismo sexual", algo que "es la primera vez" que ven. Así, y tras proceder al ánalisis de este informe, los dos psicólogos de la defensa ha apuntado que la Guardia Civil lo realizó "sin proceder a la exploración" del acusado, ya que éste se negó, y "obteniendo información, digamos, de forma indirecta a través de entrevistas con personas que lo conocen o de otros datos que pudieran tener acceso". Tampoco se conoce cuál es su margen de error de este informe, por lo que los psicólogos de la defensa consideran que "la validez de sus conclusiones resulta cuestionable desde un punto de vista científico y forense", señalan, ya que "todavía es mayor el margen de error si no se tiene acceso o no se explora directamente a la persona a la cual se está diagnosticando". Por todo ello, entienden que la metodología "no cumple los criterios mínimos que son requeridos para que una prueba de este calibre tenga una validez desde un punto de vista científico y para ser considerada como relevante" a nivel forense, resaltan. En el informe encargado por la defensa, los psicólogos resaltan que el trastorno de sadismo sexual, que la Guardia Civil achaca a Eugenio Delgado, "es bastante extraño" dentro de lo que es la psicopatología a nivel sexual y, por tanto, "no se tienen tampoco evidencias muy claras de cómo detectarlo", sino únicamente a través de dos criterios que "es difícil de objetivar sino es explorando directamente" al implicado. "Es como si quisiéramos hacer un análisis de sangre para determinar si una persona padece una enfermedad, pero la sangre, pues, no contamos con ella", por lo que "prácticamente, va a ser un diagnóstico a ciegas por información indirecta", señalan estos psicólogos en su informe, que apuntan también a una "cierta tendencia de sesgo" hacia una información que confirma la hipótesis inicial, que, "en este caso, sería que esta persona padece de un trastorno de sadismo o un trastorno en la esfera de la sexualidad". Por todo, "todos los datos parecen corroborar esa idea" que defienden los perfiladores de la Guardia Civil, que según señalan estos psicólogos, "dejan de lado otros datos que podrían contradecir esa hipótesis inicial", y que en su opinión, "validarían lo que se conoce en el método científico como la hipótesis alternativa". Por tanto, concluyen que "no es tan fiable ese supuesto diagnóstico por fuentes indirectas", ya que en su opinión, "lo que haría falta probablemente es una información obtenida directamente de la persona que se trata de evaluar". Esta información "sería imprescindible y básica para llegar a un diagnóstico certero", ya que si no se cuenta con estos datos, el "margen de error es mucho mayor y estaríamos un poco en el terreno de las hipótesis o de las impresiones".