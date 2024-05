Podemos presenta una denuncia ante la Audiencia Nacional para que retenga e investigue el contenido del buque Borkum

Podemos ha presentado este miércoles una denuncia ante los juzgados centrales de instrucción de la Audiencia Nacional (AN) para que se investigue el contenido del buque Borkum, que está previsto que recale en Cartagena en las próximas horas, y sea retenido ante "serias sospechas" de que carga armamento cuyo destino es Israel. La exministra de Igualdad y cabeza de lista de Podemos en las elecciones europeas, Irene Montero, ha explicado en declaraciones a los medios a su llegada a la Audiencia Nacional que esta denuncia la han presentado para que, "de todas las maneras posibles", se impida que "esas armas lleguen al Estado genocida de Israel para cometer un genocidio". En cuanto a las explicaciones dadas por el Ministerio de Transportes, que ha afirmado que el carguero no se dirige "en ningún caso" a Israel, según la información que consta en la documentación del buque, y que su carga tiene como destino la República Checa, Montero ha insistido en que este país "no tiene mar" y que la información de la que disponen en Podemos es que "esas armas tienen destino a un puerto en Israel y que la empresa responsable de ese armamento es la mayor empresa de armamento militar israelí". Dicho esto, ha recalcado que con esa información "hay al menos indicios" de que "esas armas podrían terminar siendo usadas en la comisión de un genocidio por parte del Estado genocida de Israel". En este sentido, Montero ha recordado que la normativa internacional al respecto es "muy clara" y que España tiene "prohibido facilitar el tránsito de material militar que pueda ser destinado a la comisión de cualquier vulneración de los derechos humanos y, en concreto, de un genocidio". Preguntada por los ministerios implicados y responsables en torno a este asunto, la exministra ha señalado que le parece "patético" que los ministros del Gobierno se dediquen a "pasarse la pelota" cuando se está hablando de un "genocidio". Por lo que a su juicio, el hecho de "no hacer nada, pudiendo hacerlo, es ser responsable de este genocidio", ha afirmado, instando al Ejecutivo a cumplir con la resolución de la Corte Internacional de Justicia que investiga a Israel por el conflicto en Palestina. Además de Podemos, Sumar también ha pedido al Gobierno que dé explicaciones en el Congreso sobre la llegada del buque Borkum a Cartagena y ha anunciado que pedirá a la Fiscalía que investigue el contenido del carguero.