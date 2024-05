Pellegrini: "Un partido difícil" ante un rival que ha hecho una "temporada atípica"

Sevilla, 15 may (EFE).- El entrenador del Betis, el chileno Manuel Pellegrini ha advertido este miércoles en rueda de prensa que el de mañana en Las Palmas será "un partido difícil, más complicado por ser de visita", ya que el equipo grancanario vive una "temporada atípica" porque "comenzó muy bien, pero viene de ocho derrotas".

Pellegrini afirmó que esta racha de Las Palmas "no tiene explicación" ni "garantiza que vaya a perder otra vez", por lo que el Betis deberá "salir con la máxima intensidad" porque el "exceso de confianza" se puede "convertir en una complicación" frente a un rival que "tiene muy buenos jugadores".

El preparador bético alabó a los jugadores de Las Palmas Moleiro y Álvaro Valles, "dos nombres más de los 35 que se han relacionado con el Betis", pero no quiso "alimentar más especulaciones" porque "son futbolistas de Las Palmas".

El técnico santiaguino alabó a su pupilo Isco Alarcón, de quien dijo que "está haciendo una temporada notable" y aunque "no sabría decir si es el mejor jugador español de la Liga", afirmó que "en un equipo estelar" del campeonato "sí estaría", si bien no se pronunció sobre su posible presencia en la Eurocopa por "respeto al seleccionador nacional".

Pellegrini no da por hecho la clasificación europea, aunque admitió que "no es fácil" lograrla "cuatro veces seguidas, todo el mundo ha hecho un esfuerzo grande" y advirtió que "quedan nueve" puntos en juego "y la distancia es mínima, no solo con la Real Sociedad", así que instó a su equipo a "sumar el mayor número de puntos posible". EFE

