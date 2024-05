Mossos describen como "macabro" el escenario del crimen de Yaiza en Sant Joan Despí (Barcelona)

Varios agentes de los Mossos d'Esquadra han descrito como "macabro" el escenario del crimen de Yaiza, la niña de cuatro años que fue asfixiada por parte de su madre el 31 de mayo de 2021 en su domicilio de Sant Joan Despí (Barcelona), quien después se intentó quitar la vida con pastillas sin éxito. En esta tercera sesión del juicio han declarado nueve agentes de la policía catalana y un policía local ante el jurado popular y el tribunal de la Audiencia de Barcelona que juzgan el caso, en el que las acusaciones piden prisión permanente revisable para la madre. "Estamos todos muy impresionados por el escenario que encontramos", ha asegurado una de las agentes, y otro ha explicado que, cuando entraron en la habitación del crimen, encontraron a una madre y a su hija tumbadas en la cama, en una apariencia tranquila --en sus palabras-- tapadas con un edredón. Dos agentes de Seguridad Ciudadana han explicado al jurado que recibieron varias alertas "confusas" del incidente, en las que se decía que alguien se había precipitado por la ventana y que había una discusión en el mismo domicilio, por lo que se dirigieron hasta el lugar de los hechos, y vieron que finalmente era un asesinato y un intento de suicidio. En el comedor del domicilio encontraron a dos mujeres --la abuela y la tía abuela de la niña-- "tiradas en el suelo llorando, alteradas y en estado de ansiedad muy grande" tras descubrir el cadáver de la niña. En la habitación observaron a la menor, que estaba "como con la cara hinchada, con el tono de piel azulado, y la mujer estaba como amarilla", y avisaron al Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) para que atendieran a las dos víctimas. En un primer momento, pensaban que las dos habían muerto, pero, antes de que llegara el SEM, la mujer "hizo un ruido" y se acabó certificando el fallecimiento de la niña, mientras que la madre fue trasladada al Hospital Moisès Broggi. PRIMERA Y ÚNICA HIPÓTESIS En el domicilio se encontraron tres sobres, con dinero y tres cartas dirigidas a la madre, el padre, y el ex de la acusada y documentación de su vehículo y tarjetas de crédito con el PIN escrito en un post-it, y la primera y única hipótesis que se estudió una vez conocieron que la acusada estaba viva fue que la mujer había matado a su hija y que se había intentado suicidar: "El escenario era bastante evidente". Los agentes de patrulla custodiaron la habitación hasta que llegaron los agentes de la Unidad de Homicidios, que observaron la habitación y, tras interrogar a la abuela y al padre de la niña, fueron al hospital a detener a la acusada, que estaba recuperándose. "Le pregunté si me escuchaba y asintió. Cuando le dije que estaba detenida y le leí sus derechos, ladeó la cabeza hacia el costado para no mirar", ha declarado el agente, y al ser preguntado por si mostró algún sentimiento, ha respondido que no mostró ningún gesto, en sus palabras. SALUD MENTAL Durante la primera sesión del juicio, el fiscal Félix Martín; la abogada de la acusación particular, Mireia Gómez, y las abogadas de la defensa, Alba Escoda y Eugenia Sobrino, expusieron sus alegaciones previas, con discrepancias entre defensa y acusaciones sobre la salud mental de la acusada, algo que sus abogadas intentan hacer valer para conseguir una condena más baja. En este sentido, durante la sesión de este miércoles, el fiscal ha preguntado a un mosso de la Unidad de Investigación si tuvieron algún elemento para determinar que la acusada padecía algún tipo de problema mental, a lo que el agente ha declarado: "Seguro que no tenía ninguna enfermedad. Tampoco nos llegó ningún indicio". Y al ser cuestionado por si la mujer desconectaba de la realidad, ha asegurado que la acusada "estaba llevando una vida absolutamente normal y coherente". En la sesión de este martes declararon el padre de Yaiza, la madre de la acusada y otros testigos, y los familiares coincidieron en que la acusada es una persona "retorcida, manipuladora, narcisista" y que mentía.