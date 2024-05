Montero da por hecho que Illa será presidente: "Hemos vencido al independentismo"

Sevilla, 15 may (EFE).- La vicepresidenta primera del Gobierno y número dos del PSOE, María Jesús Montero, ha dado por hecho este miércoles que Salvador Illa será presidente de la Generalitat de Cataluña y llevará a la región "a lo mejor" por conquistar, ya que ha subrayado que su partido ha sido capaz de "vencer" al independentismo.

"Hemos sido capaces de vencer al independentismo en las urnas poniendo a un presidente socialista que va a ser capaz de llevar a Cataluña, y con él a España, a lo mejor que le queda por conquistar", ha manifestado en el acto de presentación de las listas europeas del PSOE celebrado en Sevilla, en el que también ha participado la candidata y vicepresidenta tercera, Teresa Ribera.

Montero ha lamentado que a pesar de la victoria socialista en Cataluña "algunos siguen, no se aclaran" y parece que les hubiera gustado que ganaran los independentistas en las elecciones, porque les permitiría "seguir en el juego de la confrontación, de la polarización".

Montero cree que a esos partidos -a los que no ha nombrado- no les gusta que se haya "demostrado" que las políticas de Pedro Sánchez en Cataluña "son eficaces para el conjunto de España, no sólo para Cataluña".

Según la vicepresidenta, se ha demostrado que las políticas "a medio plazo" son eficaces, esas que huyen "del regate corto" y del "titular fácil o el populismo". Además, con ese "regusto" de los comicios catalanes, afrontan ahora las elecciones europeas. EFE

ebg-dt/fs/oli

(Foto) (Vídeo)