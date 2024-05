Monasterio celebra que Más Madrid no esté en las Medallas de San Isidro: "Cuantos menos comunistas, mejor"

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha celebrado hoy que los concejales de Más Madrid se hayan ausentado del acto de entrega de Medallas del Ayuntamiento por el día de San Isidro señalando que "el hecho de que no estén presentes los comunistas siempre es una alegría". "Cuantos menos comunista, mejor. Así que gracias y felicidades a la comunidad judía. Y ánimo ante todos estos ataques que están recibiendo, especialmente en las universidades, donde yo pido una vez más que la señora Ayuso haga rectificar a los rectores, porque los alumnos tienen que tener la libertad para tener su ideología, para manifestarse, defendiendo lo que quieran. Pero los rectores tienen que mantener la neutralidad, porque que una universidad mantenga la neutralidad es clave para que haya discusión de distintas ideologías y para que prospere y haya libertad", ha añadido. La líder regional de Vox ha resaltado el discurso de su partido, que a su juicio es "la realidad que se ven en las calles, la falta de seguridad, el problema que tenemos con las bandas juveniles, el problema que tenemos de la falta de vivienda y de esto solo está hablando Vox con claridad y sobre esto solo está aportando soluciones Vox, o sea que los madrileños si quieren tener soluciones y no seguir igual ya saben a quiénes tienen que votar, que es a Vox". Rocío Monasterio también ha felicitado, en el día también de su patrón, a todos los ganaderos y a los agricultores, "que lo están pasando mal por todas estas normativas que parece que no les dejan trabajar". "Queremos que puedan llevar el pan a casa, que puedan seguir cultivando, que puedan seguir en el medio rural y que no tengan estas normativas que aprueban muchas veces los políticos, como la Agenda 2030, con la que se sienten perseguidos. Y hoy les mandamos un abrazo muy fuerte, ánimo, que van a conseguir salir adelante y desde luego van a tener siempre todos los agricultores el apoyo de Vox", ha concluido.