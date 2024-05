Las exportaciones a Argelia registran una recuperación parcial mientras a nivel político la relación sigue estancada

Las exportaciones españolas a Argelia han experimentado una ligera recuperación en los últimos meses, después de que el Gobierno argelino levantara a principios de año las restricciones a algunos productos, pero a nivel político la relación continúa estancada tras el viaje fallido del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, a Argel el pasado febrero. Desde la secretaría de Estado de Comercio indican a Europa Press que desde octubre pasado "se está produciendo una recuperación parcial de las exportaciones españolas" con destino a Argelia, las cuales quedaron reducidas a la mínima expresión a partir del verano de 2022 después de que Argel llamara a consultas a su embajador en Madrid y suspendiera el Tratado de Amistad en respuesta al respaldo del Gobierno al plan de autonomía marroquí para el Sáhara. Con todo, admiten desde Comercio, la recuperación no es generalizada sino que se concentra principalmente en las exportaciones de vehículos de transporte de mercancías, seguidas en los componentes para el sector automoción y la carne de bovino. Otros bienes, como las prendas de vestir o los productos cosméticos, precisan las fuentes, muestran indicios de recuperación, aunque todavía débiles. Según los datos de Comercio Exterior, en los dos primeros meses del año hubo exportaciones por valor de 163 millones de euros a Argelia, lo que incluye 133 millones en bienes de equipo. Este dato contrasta con los 17 millones que se registraron entre enero y febrero de 2023 pero aún está muy lejos de los 334 millones que hubo en los dos primeros meses de 2022, cuando aún no se había producido la crisis diplomática. El dato concreto de las exportaciones de material de transporte es llamativo, ya que asciende a 126 millones de euros, frente a los cero millones para este rubro en 2023 y los 4 millones de 2022. También las exportaciones del sector automóvil están por encima de las que había antes de la crisis. Así, se elevan a 11 millones, frente a 2 millones el año pasado y 5 millones en 2022. Por lo que se refiere al cómputo total de 2023, según Comercio, hubo exportaciones por valor de 331,8 millones de euros, un 67,5% menos que el año anterior. Ya en 2022, el comercio con Argelia se había desplomado a partir del verano y cerró ese año en 1.021 millones, un 45,9% menos que en 2021, cuando las exportaciones se elevaron a 1.888 millones. VISITA AÚN SIN FECHA Está por ver ahora si esta tímida recuperación se mantiene después de que la visita de Albares, con la que los dos gobiernos querían escenificar el deshielo, quedara aplazada y no haya vuelto a ser agendada hasta la fecha. En Exteriores, se felicitan de que "en los últimos meses se han recuperado parcialmente las exportaciones", además del regreso del embajador argelino y la recuperación de la conectividad aérea y marítima entre los dos países. Fuentes diplomáticas consultadas por Europa Press recuerdan además que "el ministro sigue desde el principio trabajando con la Comisión Europea, que tiene activos los canales de negociación comercial con Argelia". Cabe recordar que, dado que las competencias en materia de comercio las tiene la UE, Albares acudió inmediatamente a Bruselas después de que Argelia suspendiera el Tratado de Amistad, si bien la Comisión Europea no ha adoptado ningúna medida al respecto en los casi dos años transcurridos. ARGELIA, PRINCIPAL EXPORTADOR DE GAS Entretanto, pese a que las exportaciones se han visto duramente castigadas, la llegada de gas argelino a España se ha mantenido inalterada, algo que el Gobierno español ha puesto de relieve cada vez que ha tenido ocasión. El país magrebí volvió a ser en abril el principal suministrador de gas, por delante de Rusia y Nigeria. En octubre de 2022, Naturgy y la estatal argelina Sonatrach alcanzaron un acuerdo para la revisión del precio de sus contratos de aprovisionamiento de gas natural que afectaba, de manera retroactiva, a los volúmenes en ese año en un momento de precios energéticos al alza a raíz de la guerra en Ucrania. Desde entonces, ambos grupos mantienen negociaciones para los precios aplicables a partir de 2023, que actualmente están condicionados por unos niveles de precios del gas natural mucho más bajos. Es en este contexto en el que ha surgido el interés del grupo emiratí Taqa de entrar en el capital de Naturgy a través de la adquisición de la participación de los fondos GIP y CVC, y de la mano de Criteria Caixa. Este movimiento suscita malestar en Argelia, que ve con suspicacia la entrada de la firma emiratí en el accionariado de su socio y considera que en último término estaría detrás la mano de Rabat, dadas las buenas relaciones entre Marruecos y Emiratos. No obstante, los contratos de suministro de gas natural con Argelia no están sujetos a posibles cambios en caso de movimientos en el accionariado de la energética española, de la que Sonatrach también es accionista con una participación del 4%. Estos fueron firmados hace más de 20 años con vigencia hasta 2030 para un volumen anual del orden de cinco bcm (millardos de metros cúbicos) y suponen compromisos firmes de volumen, tanto de suministro para Sonatrach, como de retirada obligada de gas para Naturgy vía cláusulas 'take or pay' (que obligan a pagar aunque se renuncie al gas). De hecho, ambas compañías son dos de los socios comerciales más antiguos en el aprovisionamiento de gas a Europa puesto que firmaran su primer contrato en 1965, dos años después de la creación de Sonatrach. EL SECTOR CERÁMICO, CASTIGADO Entretanto, uno de los sectores que se está viendo afectado por este 'impás' en la relación con Argelia en el plano comercial es el cerámico, y en particular el de fritas y esmaltes. El 95% de la producción española se concentra en la provincia de Castellón y, según explica el presidente de la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana (CEV) en esta provincia, Luis M. Martí, a Europa Press, están sufriendo fuertes pérdidas. "Es una situación 'kafkiana'", resume Martí, puesto que "aunque oficialmente no hay un bloqueo a las exportaciones españolas en la práctica sí que lo hay". Cabe recordar que tras decretar el presidente argelino, Abdelmayid Tebune, la suspensión del Tratado de Amistad en junio de 2022, la Asociación Argelina de Bancos y Entidades Financieras (ABEF) ordenó bloquear las operaciones bancarias con España, lo que de facto congelaba las exportaciones. Aunque posteriormente el Gobierno argelino dijo que no existía tal restricción, las exportaciones siguieron congeladas. Según los datos de la CEV, el sector de fritas y esmaltes ha perdido ya 220 millones de euros mientras que el de la maquinaria vinculada a este ha sufrido pérdidas de 40 millones en los casi dos años transcurridos. "Lo que pedimos al Gobierno es que tome cartas en el asunto y saber si existe ese bloqueo para poder actuar en consecuencia", subraya Martí, que incide en que esta situación de "incertidumbre comercial es única a nivel mundial". Sin embargo, por el momento desde el Ejecutivo no les ofrecen una explicación clara de la situación que les permita tomar una decisión y buscar otros mercados alternativos pero tampoco les desmienten que haya un bloqueo. La última vez que hablaron con el ministro de Exteriores, su "interlocutor" en este asunto, fue hace ocho meses y "no hemos notado mejorías". Por ello, en un reciente acto en la CEOE en el que participó el ministro, el propio Martí trasladó el malestar de los productores cerámicos de Castellón con la situación. Entonces, Albares le prometió que siempre estará "al lado" de los empresarios que se están viendo afectados por esta situación hasta que se produzca la "normalización" en la relación comercial con Argelia.