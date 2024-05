Itxaso (PSE) responde a EH Bildu que los partidos "tienen derecho a dialogar no en secreto pero sí con discreción"

El parlamentario del PSE-EE Denis Itxaso ha respondido este miércoles a EH Bildu que los partidos políticos "tienen derecho a dialogar, no en secreto, pero sí con discreción", y ha asegurado que "así se han hecho los pactos en todas las épocas, siempre", también por parte de EH Bildu. Itxaso se ha referido de esta manera, en una entrevista concedida a Euskadi Irratia, recogida por Europa Press, a las manifestaciones realizadas este pasado martes por la portavoz parlamentaria de EH Bildu, Nerea Kortajarena, en las que denunció que PNV y PSE-EE han realizado un "reparto de sillas" en la Mesa del Parlamento Vasco a partir de unas negociaciones "ocultas y excluyentes". Así, el representante socialista ha destacado que en su partido "no hemos engañado a nadie" y que durante la campaña electoral dijeron "claramente" que no iban a pactar con EH Bildu, "si no superan esos límites éticos que tienen a día de hoy", por lo que se ha mostrado "sorprendido" porque la coalición soberanista haga esa acusación, "cuando públicamente hemos dicho que estamos hablando". "EH Bildu ha denunciado que las conversaciones son secretas. Los partidos tienen derecho a dialogar, no en secreto, pero sí con discreción. Así se han hecho los pactos en todas las épocas, siempre, también EH Bildu. ¿Cuantos acuerdos públicos y secretos ha hecho EH Bildu con el resto de partidos?, seamos más maduros", ha señalado. En cuanto al progreso de las conversaciones, Denis Itxaso, que ha dicho que no está tomando parte en el proceso de diálogo con el PNV, ha indicado en todo caso que "no va mal", aunque requiere "tiempo". En este sentido, ha considerado que "también es una cuestión de madurez política pedir y entender que este tipo de procesos necesitan de un punto de discreción", y que, si los acuerdos entre jeltzales y socialistas "han salido bien, también ha sido porque hemos demostrado esa madurez". El parlamentario del PSE-EE ha manifestado que "lo más probable" es que cada partido "se aferre a lo suyo" en el proceso negociador en el que están inmersos, aunque ha afirmado que él prefiere "destacar los puntos en los que coincidimos". "Prefiero pensar que, tras la campaña electoral, se ha visto que coincidimos en muchas cosas y que existe un modelo de país compatible, quizás no igual, pero sí compatible, en el que puede haber puntos fuertes y podemos elegir juntos cómo solucionar los problemas más crudos y complicados que actualmente tiene la sociedad vasca", ha explicado. En este sentido, ha reconocido que PSE-EE y PNV "nos conocemos desde hace tiempo" y que, probablemente, se tienen "tomada la medida el uno al otro" y conocen cuales son "las debilidades y los puntos fuertes de cada uno". "GUIÓN SOCIOECONÓMICO" Denis Itxaso ha destacado que en la formación socialista tienen claro que "el guión debe ser socioeconómico", ya que, según ha dicho, "si en las últimas elecciones Cataluña ha girado a la derecha, diría que en Euskadi se ha girado a la izquierda, y ahí están los dos nuevos representantes logrados por el PSE y los ganados por EH Bildu, logrados sobre todo con un guión y relato socioeconómico". "Vivienda, transporte público, medio ambiente, trabajo y empleo, igualdad, salud y seguridad son ámbitos en los que la sociedad vasca ha mostrado una preocupación que se plasmó en los resultados de las elecciones, y hubo demanda para solucionarlos desde la izquierda", ha asegurado. De esta manera, ha destacado que el objetivo del PSE-EE en las conversaciones con el PNV es "poder hacer políticas de izquierdas, pero que sean, factibles, porque hay algunos que hablan de políticas de izquierdas que quizás no son muy factibles o sostenibles económicamente". ANDUEZA Por otro lado, el parlamentario socialista ha recordado, ante la posibilidad de que el secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, vaya a formar parte del nuevo Gobierno Vasco, que "ya ha dicho que será él el que tome la decisión consultándolo con las personas que tiene alrededor". En todo caso, Itxaso ha asegurado que Andueza "no tiene una ambición personal" por ser parte del Ejecutivo autonómico, y que entrar o no "es una decisión política". "Creo que debemos dejarle reflexionar y pensar bien, porque antes que eso, parta él es más importante lograr un buen acuerdo con el PNV, un acuerdo con contenidos socioeconómicos, e incrementar el peso y la influencia del PSE en este Gobierno. La dirección y él mismo verán quienes son las personas adecuadas, aunque eso aún no está encima de la mesa, y mucho menos de manera pública", ha explicado. Asimismo, y ante la posibilidad de que él mismo forme parte del Gobierno Vasco, Denis Itxaso ha asegurado que "eso no tiene demasiada importancia en estos momentos y ya veremos". "Yo soy parlamentario y estoy muy contento con serlo. Ya veremos. Prefiero no entrar en esos terrenos, porque este tipo de cosas se convierten en titulares, no aportan demasiado y meten ruido en el proceso", ha afirmado.